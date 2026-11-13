Perder el papel de Liam Hemsworth en Los Juegos del Hambre hizo que David Henrie encontrara a Dios: "Fue lo mejor"

La estrella de la serie de Disney Los magos de Waverly Place, David Henrie, ha sorprendido al revelar que perder un codiciado papel en la saga cinematográfica Los Juegos del Hambre fue la mejor decisión que el destino pudo tomar por él.

Y es que durante su intervención en el podcast Lila Rose Show, el intérprete de 37 años ha abordado abiertamente cómo no conseguir esa oportunidad fue el desencadenante que le llevó a convertirse al catolicismo, a reestructurar sus valores y a conocer a su actual esposa.

"Hay un papel que realmente quería, pero es lo mejor del mundo no haberlo conseguido porque ahora soy católico gracias a ello", arrancaba confesando el actor en el podcast.

Henrie recordaba lo cerca que estuvo de encarnar a Gale Hawthorne, personaje que finalmente interpretó el australiano Liam Hemsworth: "La decisión final para el papel en Los Juegos del Hambre estaba entre Liam Hemsworth y yo. Tuve una audición estupenda y negociamos los contratos, un acuerdo para tres películas, millones de dólares. Realmente quería el papel. Pero Liam se lo quedó".

El actor de Cómo conocí a vuestra madre explicaba en el programa que confiaba en sus posibilidades porque ya conocía a la estrella principal, Jennifer Lawrence: "Sabía que ella iba a ser Katniss. No sabía que iba a estar presente en la prueba de química entre el actor y el cantante. Pero entré, la vi y, bueno, tuvimos una química increíble. La conocía desde hace tiempo. Y la audición fue genial. Fue una audición fenomenal".

Sin embargo, tras ver entrar al "enorme" Hemsworth (a quien reconoció como una "excelente elección de reparto"), el papel recayó en el intérprete australiano.

Lejos de hundirle, Henrie detallaba cómo aquel rechazo le liberó para aceptar otro proyecto decisivo en su vida: "Como no me dieron ese papel, tenía otro papel por el que estaba compitiendo en esta película llamada Little Boy. Fue entonces cuando no me dieron Los Juegos del Hambre, ahí es cuando me dan Little Boy, y en el rodaje de Little Boy me invitaron a 'noches de filosofía'".

El actor revelaba que en aquellos encuentros participaban compañeros de profesión como Kevin James: "Kevin James, este grupo de buena gente, y todo empezó con un simple: 'Hablemos. Una hoja cae de un árbol. ¿Qué sabemos de eso?'"

"Y así empezamos a ir hacia atrás, hacia atrás y hacia atrás, al árbol, al suelo, a la tierra, al suelo. Como que tuvo que haber un comienzo, ya sabes, para poder crearlo todo. Tiene mucho poder. Sí, las cosas están como finamente ajustadas, ¿verdad? Si cambias una pequeña cosa, no estamos aquí. Ninguno de nosotros está aquí. Finalmente llega un punto, después de muchas conversaciones, en el que dije: 'Vale, Dios, esto es...'", confesaba.

"Esta cosa... sí, sí, sí. Esta cosa es todopoderosa y lo creó todo, y simplemente todo encajó, y cambié radicalmente mi forma de vivir", explicaba emocionado.

A partir de ese momento, Henrie tomó decisiones drásticas tanto en su carrera como en su vida sentimental: "No voy a salir con otra chica hasta que conozca a mi esposa, y simplemente lo sabré. Voy a saber que esta es la persona adecuada y voy a ir a por ello por completo".

De hecho, el actor desveló en el podcast la curiosa forma en que terminó conociendo a su pareja: "El arzobispo Gomez me presentó a mi esposa. Él me envió la invitación para venir..."