Con una caminata tranquila y semblante serio junto a su marido Rande Gerber, Cindy Crawford ha pasado su primera Acción de Gracias, conmemorando así la primera gran festividad familiar desde el fallecimiento de Presley Gerber a los 27 años.

Según informa Daily Mail en exclusiva, la supermodelo y el empresario (casados desde 1998 y padres también de la actriz Kaia Gerber, de 25 años), salieron a hacer senderismo juntos vestidos de forma muy similar y llevando sus gafas de sol.

Crawford llevaba una sudadera blanca de manga larga, leggings negros, zapatillas deportivas y una gorra de camionero de Malibú, mientras que Gerber optó por una camiseta blanca, pantalones cortos negros, zapatillas deportivas y un sombrero.

El hijo del matrimonio falleció el 20 de septiembre a los 27 años por una presunta sobredosis tras sufrir un paro cardíaco mientras se alojaba en un centro de rehabilitación de lujo en Santa Mónica (California), llamado Resoluciones de vida, en el contexto de sus antecedentes de abuso de sustancias.

Según un certificado de defunción obtenido por TMZ, sus restos fueron incinerados pocos días después de su muerte en la funeraria Rose Family Funeral Home, a la espera de que el informe toxicológico del médico forense confirme de manera definitiva si alguna sustancia influyó en su fallecimiento.

Casi un mes después de la pérdida, Cindy Crawford rompió el silencio familiar publicando en Instagram un comunicado conjunto en el que afirmaban estar "profundamente desconsolados": "Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años. Era un alma dulce y hermosa que amó y es amado, ahora y siempre. Estamos muy orgullosos de cómo se desenvolvió en el mundo, con bondad y vulnerabilidad", escribieron.

El mensaje concluía: "Agradecemos las muestras de cariño y apoyo de tantas personas que conocen y quieren a nuestra familia, e incluso de desconocidos que comparten nuestro dolor. Hasta que volvamos a encontrarnos, nuestro dulce niño. Te queremos para siempre, mamá, papá y Kaia".

Rande Gerber, Kaia Gerber, Presley Gerber y Cindy Crawford | Cordon Press

Ese mismo día, Kaia Gerber rindió además tributo a su hermano mayor compartiendo un vídeo casero de ambos cuando eran niños acompañado de una carta abierta.

Su fallecimiento se produjo apenas unas semanas después de que su hermana Kaia reflexionara públicamente sobre cómo las dificultades de Presley habían marcado a toda la familia: "Cuando algo así sucede en una familia, afecta a todos por igual", declaraba Kaia a la revista Vogue.

"Mis padres, durante la mayor parte de nuestras vidas, fueron muy, muy reservados y no compartían nada; y ahora tenemos a este maestro absoluto, mi hermano, que dice: 'Voy a ser muy humano con todos'. Hay un límite a lo que uno puede ocultar. del mundo", afirmaba la modelo.