¿Qué pasará con Carrie después de su final? Mike Flanagan desvela sus planes para la temporada 2: "Es una trilogía"

La historia de Carrie White está lejos de haber terminado. La nueva adaptación de la que fue la primera novela de Stephen King, publicada allá por 1974, contó con Mike Flanagan a los mandos tras abandonar Netflix y fichar por Prime Video.

Han sido muchos los fans que se sorprendieron por la forma que tuvo el director de representar la retorcida historia en nuestros días, con la amenaza del bullying ahora presente también en las redes sociales.

Summer H. Howell en Carrie | Cordon Press

No obstante, el resultado final no tiene nada que envidiar a otros títulos televisivos de Flanagan, cuya trayectoria incluye series como La maldición de Hill House o Misa de medianoche.

Eso sí, su final es lo que más ha impactado a los espectadores y, a juzgar por las intenciones de su creador, lo que hemos visto hasta ahora podría ser solo el principio.

Summer H. Howell en Carrie | Cordon Press

Flanagan ha adelantado algunas de sus ideas para la temporada 2 y ha dejado claro que tiene una visión mucho más ambiciosa para el futuro de la protagonista.

El cineasta ya había hablado anteriormente de su intención de desarrollar la historia a lo largo de varias entregas. De hecho, explicó a Collider que su escenario ideal sería construir un arco narrativo de tres partes.

Samantha Sloyan y Summer H. Howell en Carrie | Cordon Press

"Creo que Carrie tiene un maravilloso arco de tres etapas. Es una trilogía, en realidad", señaló. Una idea que cobra especial relevancia después de que Prime Video confirmara la renovación de la serie por una segunda temporada.

Aviso: a partir de aquí hay spoilers del final de la primera temporada.

El desenlace de la serie dejó numerosas incógnitas abiertas, alejándose mucho de la novela de Stephen King y de la conocida película de Brian De Palma, ya que en esta versión Carrie sobrevive a la masacre del baile de graduación.

Summer H. Howell en Carrie | Cordon Press

Después de enfrentarse a sus compañeros y a su madre, la joven termina escapando de Chamberlain junto a Emaline, otra chica con poderes sobrenaturales que se le estuvo apareciendo mediante proyecciones.

Precisamente, ese nuevo escenario es uno de los que Mike Flanagan quiere explorar introduciendo al grupo de mujeres con habilidades telequinéticas.

Escena de Carrie | Cordon Press

En cuanto al reparto, Summer H. Howell tiene asegurado su regreso como protagonista, mientras que Thalia Dudek, Kate Siegel y otros intérpretes de la primera temporada podrían volver a aparecer como Siena Agudong (Sue Snell) y Josie Totah (Tina Blake), quienes sobrevivieron a la masacre de la noche del baile de graduación.

De momento Prime Video no ha anunciado una fecha de estreno para los nuevos episodios ni ha concretado cuándo comenzará su producción.