Joe Manganiello revela que su grave enfermedad autoinmune provocó el fin de su matrimonio con Sofía Vergara: "Pensé que iba a morir la semana siguiente"

Joe Manganiello ha decidido contar la verdad detrás de los años más oscuros de su vida personal.

Todo esto se debe a la inminente publicación de sus memorias Bloodlines el próximo 13 de octubre, ya que el actor de 49 años ha revelado en exclusiva a la revista PEOPLE que había estado luchando en secreto durante siete años contra una violenta enfermedad autoinmune no diagnosticada que obligó a extirparle parte de las vísceras y que contribuyó decisivamente al colapso de su matrimonio de siete años con la actriz Sofía Vergara, de 54 años: "No puedo creer que esté vivo. Siento que he vuelto a nacer".

El deterioro físico del protagonista de True Blood comenzó poco después de contraer matrimonio con la estrella de Modern Family en 2015.

El proceso se inició con fiebres, erupciones con ampollas, dolores de cabeza, fatiga y un dolor abdominal insoportable causado por la ulceración de su tracto digestivo que le impedía caminar, sufriendo incluso sangrados rectales estando recién casado.

"Cada vez me ponía más enfermo", confiesa. Y es que a lo largo de siete años, Manganiello perdió 27 kilos, se sometió a incontables colonoscopias y sufrió una cirugía de urgencia en 2016 donde le extirparon parte de los intestinos, obligándole a llevar una bolsa de ostomía.

Joe Manganiello y Sofía Vergara en los Actors Guild Awards en 2017 | Getty

"Me pasó a mí, y es la verdad, y tengo todas las cicatrices para demostrarlo. Las enfermedades autoinmunes son un cajón de sastre para cosas que los médicos no entienden. Empiezan a someterte a un sinfín de medicamentos", rememora el actor.

Los potentes tratamientos recetados para la enfermedad de Crohn y la colitis "ninguno le hizo efecto". Así que para tratar el dolor intenso, tuvo que recurrir a la marihuana, parches de fentanilo e hidrocodona, poniendo en riesgo sus 13 años de sobriedad: "No sentía que mereciera decir que estaba sobrio, pero tenía que priorizar el dolor y la enfermedad".

Esta espiral de sufrimiento afectó de lleno a su relación con Sofía Vergara, un matrimonio que, según relata en el libro, quedó "completamente vacío de emotividad".

El intérprete asegura que la actriz colombiana se negaba a abrazarlo cuando él se lo suplicaba y que se burlaba de su chihuahua Bubbles, una perrita enferma que él adoptó en 2019 tras llegar a plantearse el suicidio: "Tuve que deshacerme de mi arma porque no dejaba de pensar en ella, y entonces llegó mi perra. Pasé de ser el paciente a ser el cuidador".

Asimismo, la enfermedad terminó también con el proyecto de vida de ser padres. Vergara declararía más tarde a un periódico español que su matrimonio "se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre mayor".

Ahora, Manganiello desmiente esta versión y aclara que abandonó la idea tras fracasar en la fecundación in vitro y valorar la adopción de óvulos para no dejar a su esposa con un hijo "que no fuera biológicamente suyo" en caso de que él falleciera: "Se dijeron y se publicaron cosas sobre mí que eran falsas".

Joe Manganiello y Sofía Vergara | Getty Images

Buscando remedio a su desesperada situación, el actor llegó a viajar a Cuba (donde un curandero le hizo lamer la glándula pituitaria del cráneo de una cabra), aunque asegura que halló la sanación definitiva a través de un chamán en Santa Mónica que atribuyó su mal a un trauma generacional, en referencia al genocidio armenio que sufrió su bisabuela y al lupus de su abuela: "Cualquier atadura que me atara al sufrimiento de mis antepasados, se rompió por completo. No siento ni una pizca de miedo al seguir adelante con mi vida".

Sometido a una posterior operación para reconectar su aparato digestivo, el actor ya no toma medicación ni padece síntomas.

Tras pedir el divorcio en 2023, ha rehecho su vida junto a su prometida Caitlin O'Connor, de 37 años: "Caitlin llegó a mi vida en un momento en que me resultó obvio que ella era la persona indicada para mí".

Sobre la opción de tener hijos con ella, concluye ilusionado: "Si es lo que me depara el destino. Durante siete años pensé que iba a morir la semana siguiente. El mundo se ha abierto de nuevo ante mí".