La madrastra

Descubre todo sobre La madrastra, la nueva serie de Nova | Nova

La madrastra ha sido la última telenovela de Aracely Arámbula en llegar a Nova y con Marcia Cisneros/Marisa Jones, esta actriz mexicana confirma su querencia por papeles de mujeres fuertes, decididas y que tienen la venganza en su ADN.

En esta ocasión, en la que comparte pantalla con Andrés Palacios, interpreta a una mujer que es acusada injustamente de cometer un crimen, que desaparece de la vida de su familia y que años después regresa dispuesta a recuperar todo lo que había perdido.

La patrona

La Patrona | agencia

La venganza es también el eje central de otro de sus grandes trabajos: La patrona. Aquí interpreta a Gabriela Suárez y Verónica Dantés. La primera es una minera que defiende con uñas y dientes su derecho a trabajar en un mundo tan masculino como el minero. La segunda es la mujer cosmopolita y fascinante que Gabriela (y sus leales colaboradores) crea para poner patas arriba el pueblo de San Pedro do Oro.

Tanto Gabriela como Verónica son mujeres valientes y empoderadas. Y ambas comparten también otras dos cuestiones: el amor por Alejandro (Jorge Luis Pila) y el odio por Antonia Guerra (Christian Bach), que son claves en el desarrollo de los acontecimientos.

Esta telenovela fue el primer trabajo de Aracely Arámbula para Telemundo y supuso, sin duda, un importante cambio en su trayectoria dando paso a algunos de sus personajes más icónicos, como es el caso de La patrona.

Los miserables

Los Miserables | antena3.com

En Los miserables, Aracely Arámbula interpreta a Lucía Durán, que, como buena protagonista de telenovela, sufre mil y una vicisitudes, pero, al mismo tiempo, deja definitivamente atrás el rol convencional de damisela en apuros. Lucía lo pasa mal la mayor parte del tiempo, pero es ella quien agarra las riendas para enfrentarse a todo y a todos.

De hecho, Los miserables es uno de los trabajos más interesantes de Aracely Árambula por las propias características de la historia. No es una telenovela convencional, aunque tiene muchos de sus elementos. Tampoco es un thriller al uso porque las pistas son bastante evidentes. Y aunque tiene rasgos de narconovela, tampoco es el eje central de la trama. Es una combinación extraña, pero que, en conjunto, funciona muy bien.

La doña

La doña con Aracely Arámbula | atresplayer

Su siguiente trabajo en Telemundo fue como protagonista de La doña, donde volvió a demostrar que es una actriz valiente que no teme el riesgo de cambiar de registro y de interpretar un papel icónico.

Se trata de una versión moderna y muy peculiar del clásico Doña Bárbara, que tiene entre sus versiones más conocidas la protagonizada por Edith González y Christian Meier.

Aracely Arámbula vuelve a interpretar a una mujer fuerte y vengativa, pero en este caso el personaje tiene algo que no tenían las anteriores. Está mucho más cerca de una villana que de una heroína. A Altagracia le sobran motivos para ser dura, rencorosa y desconfiada, pero su relación con su hija Mónica (Danna Paola) merecería todo un análisis psicológico.

Sin duda, este es un papel muy especial en la carrera de Aracely Arámbula porque demuestra su capacidad para interpretar personajes más oscuros y sombríos y que se maneja más que bien como villana, algo que, por cierto, ya había dejado claro algunos años antes con su papel de Maite en Rencor apasionado.

Abrázame muy fuerte

Fernando Colunga y Aracely Arámbula en Abrázame muy fuerte | atresplayer

Muchos años antes de La doña y cuando Aracely Arámbula era todavía aspirante al título de diva de las telenovelas que es hoy en día, protagonizó Abrázame muy fuerte, que está disponible en ViX en atresplayer.

Esta telenovela tiene la curiosidad de que estaba protagonizada por Aracely Arámbula y Victoria Ruffo. ¿Por qué es curioso? Porque la siguiente telenovela en la que participó Victoria Ruffo fue La madrastra, donde interpretaba el mismo papel que haría Aracely Arámbula veinte años después.

Corazón salvaje

Aracely Arámbula y Eduardo Yáñez en Corazón Salvaje | atresplayer

Tampoco podemos pasar por alto una de las apuestas más arriesgadas de Aracely Arámbula: Corazón salvaje (también disponible en Vix en atresplayer). ¿Por qué fue un riesgo? Porque la versión que protagonizaron Eduardo Palomo y Edith González forma parte de la historia de las telenovelas y su recuerdo sigue estando muy vivo entre todos los telenoveleros.

Aracely Arámbula demostró mucha valentía aceptando el reto de interpretar a las gemelas Montes de Oca. ¿Por qué? Porque las comparaciones son tan odiosas como inevitables en una historia tan icónica como esta.

En definitiva, si tuviéramos que resumir la trayectoria de Aracely Arámbula tomando como base estos títulos podríamos decir que es una actriz valiente que no teme los retos por muy complicados que parezcan y que, sin duda, ha evolucionado hacia personajes más maduros, más complejos y con mayor carga emocional.