Tras rodar la película Miami Vice en 2006, Colin Farrell subió a un avión y tres días después despertó ingresado en un centro de rehabilitación, iniciando un proceso de sobriedad que mantiene desde hace unos 21 años después de décadas de consumo de alcohol y abuso de sustancias.

Ahora, a los 50 años, el actor irlandés (nominado al oscar por Las Banshees de Inisherin) relata aquella etapa y el momento en que la paternidad cambió el rumbo de su vida en el documental de HBO Max The Slightest Touch, dirigido por Rachel Fleit y estrenado el 25 de noviembre.

Según el testimonio del intérprete en el documental, Farrell comenzó a beber en su adolescencia temprana en Dublín al descubrir que el alcohol le ayudaba a vencer su timidez: "Cuando empecé a beber a los 13 o 14 años, descubrí que salía de mi caparazón y podía conectar con la gente. Y hablaba más alto. No sé si era más gracioso o no, pero me sentía así. Íbamos al pub del barrio en Castleknock. Los chicos y yo nos tomábamos cuatro o cinco pintas los martes por la noche".

Aquellas noches derivaban después en excesos en solitario: "Pero llegué a casa y empecé a beberme una botella de Jack Daniels y a fumar un poco de... hachís, me estaba volviendo completamente loco".

Al echar la vista atrás, el actor reflexionaba sobre el trasfondo emocional de aquel comportamiento: "Y en ese momento, incluso entonces, si miro hacia atrás, puedo preguntarme: '¿Me estaba divirtiendo?' o 'Eso no fue divertido'. Pero fue la expresión de algo. Fue la expresión de una necesidad".

Colin Farrell | Getty

Con el paso del tiempo, su dependencia se agravó: "Y luego vinieron años de abuso de todas las drogas imaginables. Pero creo que simplemente se trataba de un niño sensible. Yo era simplemente un niño sensible. Sentía las cosas muy profundamente, y no tenía dónde intentar comprender o contextualizar el significado de esos sentimientos".

Ante la pregunta directa de la directora Rachel Fleit sobre si alguna vez pensó que iba a morir por el consumo, Farrell respondía sin titubear: "Sí". También añadiendo con alivio comentaba: "Estoy agradecido de estar vivo".

El punto de inflexión definitivo llegó tras aquel vuelo posterior a Miami Vice: "Íbamos después de Miami Vice y me subí a un avión. Desperté en rehabilitación tres días después".

En ese momento, su hijo mayor, James (nacido en 2003 fruto de su relación con su expareja Kim Bordenave y que actualmente tiene 23 años), tenía dos años y medio y había sido diagnosticado con el síndrome de Angelman, un trastorno neurogenético poco común que afecta al sistema nervioso y provoca una grave discapacidad física e intelectual.

Con los ojos llenos de lágrimas ante la cámara, Farrell explicaba cómo su hijo se convirtió en el motor de su recuperación: "Me desintoxiqué cuando James tenía dos años y medio. Así que hice de James mi gran fuerza".

El actor reconocía cómo transformó entonces su visión de la paternidad: "Recuerdo que cuando nació James, pensé: 'Solo voy a ser su amigo'. Como si eso fuera todo lo que necesita un niño de seis meses: un amigo."

Colin Farrell con su hijo James en 2011 | Cordon Press

"En rehabilitación, me di cuenta enseguida de que James no solo necesitaba un amigo. Yo también podía ser su amigo, pero necesitaba un padre. Necesitaba un papá, y quizás incluso más que otros niños, porque en ese momento intuí que nunca iba a ser capaz de valerse por sí mismo", concluyó disculpándose: "Lo siento".

Durante su ingreso, el actor se aferró a las fotografías de su hijo: "Así que, egoístamente, lo dejé que fuera mi guardaespaldas. Mi pequeño guardaespaldas que nunca se apuntó para serlo. Y tenía fotos suyas. Pensaba mucho en él, por supuesto, durante la rehabilitación. Realmente me criaron. Realmente lo hicieron, mis dos hijos", afirmaba en referencia también a su hijo menor, Henry, de 17 años, nacido de su relación con la actriz Alicja Bachleda-Curuś.

Y añadía: "James y Henry me han hecho crecer de las maneras más extraordinarias sin pedírmelo. Ya sabes, simplemente por su propia voluntad. de su existencia y el honor de ser padre de ambos".

El documental The Slightest Touch (en cuyo tráiler James hace además una poco habitual aparición tras interrumpir una entrevista de su padre durante el rodaje, un momento que el propio Farrell decidió conservar en el montaje final pese a lo celoso que es de su intimidad) sigue también al actor y a su amiga Emma Fogarty, activista irlandesa de 42 años a la que conoce desde hace 15 años, en su participación conjunta en la maratón de Dublín de 2024.