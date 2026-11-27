El próximo 25 de diciembre llega de forma comercial a los cines españoles (tras un preestreno especial en salas seleccionado en noviembre) You Can See Everything (Puedes verlo todo), el fenómeno documental dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim sobre Elizabeth Holmes.

Tras presentarse como una proyección secreta en el Festival de Cine de Telluride el 6 de septiembre de 2026 y estrenarse en Estados Unidos el 16 de octubre de la mano de A24, la película se ha convertido en un éxito histórico de crítica y público: con un presupuesto de apenas 7 millones de dólares, ha superado los 106 millones de recaudación mundial, situándose entre los diez documentales más taquilleros de la historia en salas y logrando el segundo mejor fin de semana de estreno en Estados Unidos para un documental no musical (solo por detrás de Fahrenheit 9/11, a la que sí superó en su debut en Reino Unido).

Su impacto ha llevado incluso a que la NASA solicitara proyectarla a bordo de la Estación Espacial Internacional y a que arrasara en los Critics' Choice Documentary Awards con cinco galardones, incluidos mejor largometraje documental y mejor dirección.

Elizabeth Holmes en You Can See Everything | A24

La película, de 174 minutos de duración, sigue a la fundadora de Theranos durante los últimos 34 días previos a su ingreso en prisión en 2023, después de que ella misma invitara a un equipo de rodaje escéptico a documentar sus movimientos.

Lo que arranca como un retrato íntimo de su vida familiar junto a su pareja, Billy Evans, evoluciona hacia un juego de espejos y recreaciones que difumina las fronteras entre el documental y la ficción, contando además con la participación destacada de la actriz Amanda Seyfried (quien vuelve a meterse en la piel de Holmes para recrear escenas que las cámaras no pudieron captar y llega a reunirse con el propio Evans).

Para comprender tanto los hechos reales detrás del escándalo de Silicon Valley como el particular dispositivo cinematográfico que propone este estreno, conviene repasar varias referencias clave antes de acudir a las salas:

El documental de 2019: The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley

Estrenado en el Festival de Sundance en enero de 2019 y lanzado por HBO en marzo de ese mismo año (titulado en español Desangrando a Silicon Valley), este largometraje documental dirigido por el oscarizado Alex Gibney ofrece la mirada periodística más directa sobre el fraude empresarial de Theranos.

Con una duración de 119 minutos y concebido como complemento del libro Bad Blood del periodista de The Wall Street Journal John Carreyrou (quien participa en la película), el documental reconstruye cómo Elizabeth Holmes prometió revolucionar la medicina con análisis de sangre rápidos a partir de unas pocas gotas y logró engañar a inversores, políticos y medios hasta alcanzar una valoración multimillonaria pese a que su tecnología no funcionaba.

La serie de 2022: The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes

Estrenada en marzo de 2022 en Hulu (y disponible en España a través de Disney+), esta miniserie dramática de ocho episodios creada por Elizabeth Meriwether y basada en el pódcast homónimo de ABC News dramatiza toda la trayectoria personal y empresarial de Holmes.

Protagonizada por Amanda Seyfried (papel por el que ganó el premio Emmy y el Globo de Oro a la mejor actriz de miniserie) junto a Naveen Andrews en el papel de Sunny Balwani, la ficción sigue a Holmes desde su adolescencia y su abandono de la Universidad de Stanford hasta el colapso de Theranos y el inicio de su relación con Billy Evans.

Verla resulta especialmente relevante antes de You Can See Everything, ya que Seyfried retoma su caracterización de Holmes dentro del propio documental de Fielder y Oppenheim.

Amanda Seyfried como Elizabeth Holmes en The Dropout | Hulu

Los trabajos previos de Nathan Fielder

Más allá de conocer el caso Theranos, acercarse a la filmografía televisiva del codirector canadiense Nathan Fielder (con títulos como Nathan for You (2013-2017), Los Ensayos (The Rehearsal, 2022) y la serie The Curse (2023), además de su labor como productor ejecutivo en How To with John Wilson (2020-2023)) resulta fundamental para descifrar el lenguaje de You Can See Everything.

A diferencia de los documentalistas convencionales que buscan registrar una verdad objetiva desde la distancia, Fielder es un creador único porque convierte la propia construcción de la realidad, la puesta en escena y la incomodidad humana en el centro del relato.

En Nathan for You, bajo la apariencia de un programa de asesoría para pequeños negocios, ya demostraba cómo un dispositivo aparentemente absurdo podía revelar las inseguridades y el afán de validación de personas reales.

Nathan Fielder y Emma Stone en The Curse | Cordon Press

Ese método dio un salto radical en Los Ensayos, donde construye réplicas exactas de escenarios cotidianos y contrata actores para que sus protagonistas pudieran ensayar conversaciones difíciles hasta que la frontera entre lo genuino y lo fabricado terminaba por volverse indistinguible.

Todo esto forma una obsesión por la mirada de la cámara, la imagen pública o el autoengaño que también exploró en la ficción junto a Benny Safdie y Emma Stone en The Curse.

Conocer ese universo previo permite entender que You Can See Everything no pretende ser un reportaje biográfico más sobre Elizabeth Holmes, sino una reflexión crítica sobre el relato que ella misma intenta proyectar antes de entrar en la cárcel.

Quien ya haya visto los trabajos anteriores de Fielder reconocerá de inmediato por qué introduce a Amanda Seyfried para recrear momentos fuera de cámara o por qué cuestiona la propia naturaleza del documental. Es por esto que su objetivo no es solo mostrar qué hace Holmes, sino desnudar hasta qué punto toda figura pública (y el propio cine documental) fabrica una actuación para controlar cómo la perciben los demás.