Shonda Rhimes da detalles del romance queer de Los Bridgerton: Francesca "se dejará llevar por sus pasiones"

El universo de Los Bridgerton se prepara para vivir su mayor revolución hasta la fecha. Tras el cierre de una cuarta temporada que dejó a los fans con el corazón en un puño, la productora ejecutiva Shonda Rhimes ha confirmado los primeros detalles de lo que veremos en la quinta entrega. Como hemos podido ver en el adelanto, el foco estará puesto en la historia de amor entre Francesca Bridgerton y Michaela Stirling, lo que supondrá el primer romance protagonista entre dos mujeres en la serie de Netflix.

Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) y Michaela Stirling (Masali Baduza) en Los Bridgerton | Netflix

Para ponernos en antecedentes, la trayectoria de Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) ha sido una de las más discretas pero intensas de la familia. Tras su boda con John Stirling y la posterior muerte repentina de su marido mientras dormía, la joven viuda se encuentra con Michaela Stirling (Masali Baduza), la prima de John que ya conocimos brevemente y que ahora vuelve a Londres para convertirse en el nuevo interés amoroso de la protagonista.

Este giro de guion no ha estado exento de polémica ya que, en las novelas originales de Julia Quinn, el personaje de Michaela es en realidad un hombre llamado Michael. Este cambio ya incendió las redes sociales desatando tanto aplausos como una ola de comentarios homófobos por parte de los sectores más extremos. Sin embargo, Shonda Rhimes se ha mostrado tajante y muy ilusionada con esta nueva dirección: "Me encanta ver cómo la trama se expande para incluir relaciones que se salen del molde heteronormativo", ha contado a People.

La productora ha confirmado que el rodaje de la temporada 5 ya ha arrancado y, aunque se guarda todos los detalles para evitar spoilers, asegura que lo que están creando es "simplemente increíble". Los seguidores ya cuentan los días para ver cómo se desarrollará la historia de amor entre Francesca y Michaela. Una trama que, según la sinopsis oficial, obligará a la joven a elegir entre reincorporarse al mercado matrimonial o "dejarse llevar por sus pasiones".

Con el respaldo de la propia autora de la saga, Julia Quinn, quien ha asegurado estar "profundamente comprometida" con que el mundo de la serie sea más diverso e inclusivo, Los Bridgerton se preparan para una entrega que romperá definitivamente todos los esquemas. Shonda Rhimes, por su parte, lo tiene claro: en una época de pelucas y bailes de etiqueta "a todo el mundo le viene bien un poco de glamour" y, sobre todo, nuevas formas de contar y ver el amor.