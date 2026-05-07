Goldie Hawn responde a Meryl Streep tras revelar sus problemas en La muerte os sienta tan bien

En 1992Goldie Hawn y Meryl Streep protagonizaron una de sus películas más recordadas, La muerte os sienta tan bien, junto a Bruce Willis.

Pero en una entrevista reciente Meryl reveló que durante el rodaje tuvo sus diferencias con Goldie porque siempre llegaba tarde al trabajo.

Ahora, Hawn ha hablado sobre esta afirmación de Streep afirmando que es algo habitual en ella no ser puntual: "Creo que siempre llego 15 minutos tarde a todo. De verdad. En serio, es increíble", dice a Entertainment Tonight.

"Pero superamos eso. Hemos sido tan buenas amigas durante tanto tiempo. Es nuestra broma", reconoce.

"Ella dijo que yo llegué demasiado tarde al plató. Quizás ella llegó demasiado pronto. No lo sé", responde en clave de broma.

"A veces, cuando llegas demasiado pronto, sigues esperando a alguien y piensas: Oh, Dios, ¿Dónde diablos está?", termina diciendo.