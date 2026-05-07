Justin Baldoni "está eufórico" tras llegar a un acuerdo con Blake Lively: "Muy satisfecho con cómo terminó todo"

La industria de Hollywood ha vivido meses de máxima tensión debido al enfrentamiento entre los protagonistas de It Ends With Us.

Lo que comenzó como una colaboración profesional terminó en una guerra de demandas por acoso y difamación que amenazaba con llegar a un juicio mediático el 18 de mayo de 2026.

Justin Baldoni y Blake Lively en It Ends with Us | Cordon Press

Sin embargo, la situación ha dado un giro inesperado al llegar Blake Lively y Justin Baldoni a un acuerdo y evitar ir a juicio tras publicar un comunicado conjunto para cerrar sus desavenencias de forma constructiva y en paz.

Tras este anuncio, Justin Baldoni ha reaparecido públicamente con una actitud que confirma su alivio. El actor ha sido captado por primera vez desde que se hiciera oficial el acuerdo, y las imágenes muestran a un Baldoni radiante de alegría y muy relajado en Nashville junto a su esposa Emily.

Esta imagen de tranquilidad coincide con las palabras de su representante legal, Bryan Freedman, quien ha sido muy directo sobre el estado de ánimo de su cliente: "No puedo hablar sobre los términos del acuerdo, pero lo que sí puedo decirles es que él está eufórico, que tanto Jamie como Justin están eufóricos con el resultado y con el acuerdo en sí. Están muy satisfechos con cómo terminó todo", dijo Freedman a Extra.

Según Freedman, el hecho de que el juez desestimara previamente la mayoría de las demandas de Lively fue el punto de inflexión que ha permitido que Baldoni se sienta ahora plenamente satisfecho con el cierre del caso.

El fin de las hostilidades llega además en un momento de fuertes rumores personales para la otra parte implicada. Se ha llegado a comentar que Ryan Reynolds habría dado un ultimátum a Blake Lively para llegar al acuerdo y salvar su matrimonio, lo que habría precipitado la firma del documento.

Finalmente, el acuerdo no ha incluido ninguna compensación económica para ninguna de las partes, permitiendo que ambos actores puedan centrarse de nuevo en sus carreras profesionales y dejar atrás uno de los capítulos más amargos de su trayectoria.