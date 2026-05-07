Tres de más, la nueva comedia familiar protagonizada por Kira Miró y Salva Reina, presenta su tráiler principal

Tres de más, la nueva comedia familiar dirigida por Mar Olid (Sin Cobertura, Los Serrano, Aída, Vivir sin permiso, Días Mejores, La Caza y Al Otro Barrio) con guion de Efrén Tarifa y Almudena Vázquez, presenta su tráiler oficial.

La película, que cuenta con la participación de Atresmedia Cine y Atresmedia, está protagonizada por Kira Miró y Salva Reina. Completan el reparto Luna Fulgencio, Ian Cortegoso, Adriana Bidae, Antonio Pagudo, Marta Hazas, David Lorente, Carmen Ruiz, Raquel Guerrero, Félix Gómez, Norma Ruiz y Adam Jezierski y llegará a los cines el 24 de julio.

Sinopsis

Julia y Ernesto lo tienen todo: una relación envidiable, carreras de éxito y, sobre todo, una vida ideal sin hijos. Sin embargo, un día despiertan y se encuentran con tres niños que insisten en llamarlos mamá y papá. Su vida perfecta se ha esfumado. De la noche a la mañana tendrán que aprender a ser padres mientras tratan de descubrir de dónde han salido esos niños y cómo pueden librarse de ellos.

Tres de más es el remake de la exitosa comedia italiana Tre di troppo, del humorista italiano Fabio De Luigi (10 días sin mamá), que consiguió congregar a más de 1 millón de espectadores y recaudar 4,7 millones de euros en su país. De Luigi conquistó al público con una historia que sacaba partido a los sinsabores de la paternidad. Una sátira social que pone el foco en la necesidad de control y los prejuicios tanto hacia quienes no tienen hijos como los que tienen.

En palabras de su directora, Mar Olid, "Tres de más es una película que nace de la adaptación de una película italiana. Tenemos una pareja, Ernesto y Julia, sin hijos, no le gustan nada los niños ni los padres y madres, viven la vida con total libertad, pero, un día, aparecen unos niños llamándoles mamá y papá…. Cuando me ofrecieron la película encontré muchos ingredientes para la comedia, la ternura y la evolución personal, como dos seres humanos que solo piensan en ellos y en su bienestar, pueden cambiar gracias al amor incondicional de dos niñas y un niño, el viaje es muy interesante y tiene humor, bailes, actuaciones de fin de curso, deporte, risas…. Tenemos la suerte de tener un casting de lujo con Kira Miró y Salva Reina a la cabeza y con Luna Fulgencio, Ian Cortegoso y la pequeña Adriana, que son sus hijos, en esta nueva vida les acompañan actores y actrices estupendos para llegar a un final inesperado".

Tres de más es una producción de LAZONA, Warner Bros. Entertainment España y León Cobarde Films A.I.E. Con la participación de Atresmedia Cine, Atresmedia y HBO Max; la financiación del Gobierno de España - Ministerio de Cultura - ICAA y de CREA SGR; y Subvenciona/Laguntzaile el Gobierno de Navarra.

La película se estrena solo en cines el 24 de julio, por Warner Bros. Pictures España.

Atresmedia Cine, motor del cine español

Atresmedia Cine lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo Atresmedia nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de Atresmedia, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de Atresmedia Cine abarcan una gran diversidad de géneros y públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. Atresmedia Cine también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

Atresmedia Cine lidera la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de Atresmedia continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, el mayor éxito de taquilla del cine español en una década con más de 3,5 millones de espectadores, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, Haciendo amigos de David Marqués, Tres de más de Mar Olid, A fuego de Estel Díaz, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi y Karateka de Aritz Moreno, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel de motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.