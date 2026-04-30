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El diablo viste de Prada 2, una secuela digna: Miranda Priestly es una diva en problemas y Andy padece síndrome de Estocolmo

El diablo viste de Prada 2 llega a los cines tras 20 años de la película original. Una secuela muy digna, que retrata los problemas del periodismo actual y con Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci y Emily Blunt, brillantes.

Meryl Streep y Anne Hathaway como Miranda Priestly y Andrea Sachs en El diablo viste de Prada 2

20th Century Studios

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¡Ya hemos visto El diablo viste de Prada 2! Pero antes que nada respondemos a la gran pregunta: ¿Tiene sentido hacer esta película? o Se trata solo de una estrategia para volver a recrear el éxito de hace 20 años.

La verdad, es una secuela muy digna. La película tiene algo que contar y no se basa solo en mostrar a Meryl Streep y Anne Hathaway con modelitos y hacer el check de la nostalgia.

Meryl Streep como Miranda Priestly en El diablo viste de Prada 2
Meryl Streep como Miranda Priestly en El diablo viste de Prada 2 | Disney

El tema de fondo es la crisis del periodismo y hay cierta crítica a lo cruel que puede ser este cambio de paradigma con los medios.

Ahí entra en acción Andy, quien convertida en una periodista de renombre, vuelve para salvar a la icónica Runway. Aunque, hay cosas que nunca cambian y Miranda sigue siendo Miranda Priestly, por lo que Andy no lo tendrá del todo fácil.

Anne Hathaway como Any Sachs en El diablo viste de Prada 2
Anne Hathaway como Any Sachs en El diablo viste de Prada 2 | Disney

Lo mejor de la película: Volver a ver en acción a Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci y Emily Blunt tras una primera cinta, ya considerada de culto, gracias a todas las girls and gays.

Pero tranquilos que tenéis vuestra dosis de vestidazos, glamour y frivolidad. Aunque hay un excesivo uso de las corbatas en los looks, en mi opinión.

Lo peor: la trama romántica en esta ocasión se me queda un poco meh. Aunque, no es para nada lo más importante. Eso sí, nadie echa de menos a Nate.

Pero hay que destacar que el corazón de El diablo viste de Prada 2 no es ni Miranda, ni Emily, ni Andy. Es Nigel, quien te roba el corazoncito un poquito más.

Meryl Streep, Anne Hathaway y Stanley Tucci como Miranda Priestly, Andy Sachs y Nigel en El diablo viste de Prada 2
Meryl Streep, Anne Hathaway y Stanley Tucci como Miranda Priestly, Andy Sachs y Nigel en El diablo viste de Prada 2 | Disney

Por su puesto hay muchos guiños a la peli original, nuevos personajes interesantes y giros de guion inesperados.

Por eso damos nuestro aprobado a esta secuela de alta costura con la que siempre estaremos en deuda por enseñarnos que existe el azul cerúleo.

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