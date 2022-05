'Los Bridgerton' reemplaza a una de sus actrices para la temporada 3

Tras confirmar el fenómeno de 'Los Bridgerton' repitiendo el éxito con su temporada 2, la serie de época más pasional de Netflix ya prepara la tercera temporada.

La historia, basada en los libros de Julia Quinn, podría seguir varios rumbos y es aún una incógnita quién de los hermanos Bridgerton será el nuevo protagonista.

Lo que sí se ha hecho oficial es que una de las actrices de la familia será reemplazada en la temporada 3. Se trata de Ruby Stokes, que interpretaba a Francesca Bridgerton.

Ruby Stokes como Francesca Bridgerton | Netflix

Esta ha sido sin duda la hermana con menos protagonismo, y menos aún en la temporada 2 donde desaparecía sin explicación tras el tercer episodio sin participar en los eventos familiares.

En su momento se comentó que Stokes tenía otros compromisos laborales, lo que podría explicar el anuncio de que a partir de la nueva temporada será Hannah Dodd ('Anatomía de un escándalo') quien dé vida a Francesca.

Stokes, por su parte, ha fichado por otra serie de Netflix, 'Lockwood & Co', que probablemente le quite demasiado tiempo para participar en el rodaje de 'Los Bridgerton' aunque sea de forma secundaria.

La temporada 3 continúa en desarrollo y su rodaje parece inminente, mientras los fans esperan con ansias nuevos detalles o pistas de por dónde seguirá la historia.

¿Quién será el protagonista de 'Los Bridgerton 3'?

Si nos basamos en el orden de las novelas, la siguiente historia sería 'Te doy mi corazón', donde el protagonista es Benedict Bridgerton. El segundo de los hermanos es el más 'vividor' y con inquietudes artísticas. Sobre si realmente será él el próximo, su actor Luke Thompson comentaba a EW:

"La cosa es que los libros son los libros, y la serie está completamente cimentada en los libros pero no atada. Podrían indicar que el siguiente es Benedict, pero no lo sabemos seguro porque la serie tiene la licencia de hacer todo tipo de cosas", aclara. "No es que esté sentado esperando mi 'gran momento', porque es un trabajo en equipo, y mientras se siga explorando a Benedict, yo feliz", asegura.

Sin embargo, Shonda Rhimes ya ha advertido que "no necesariamente seguiremos el orden", aunque sí tiene claro que todos los hermanos tendrán su historia. Por el momento 'Los Bridgerton' está renovada por una tercera y una cuarta, pero si continúa su éxito no será difícil llegar a los 8 hermanos de la familia.

Por su parte Simone Ashley, que interpreta a Kate Sharma, hizo saltar las alarmas al confesar a E! News que estaba "super emocionada por que el mundo vea a Nicola Coughlan y Luke Newton petarlo", lo que podría indicar que sería Colin Bridgerton el siguiente.

Seguro que te interesa

Simone Ashley habla del oscuro momento vital que sufría antes de 'Los Bridgerton': "No me estaba cuidando"