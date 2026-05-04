El personaje de El diablo viste de Prada 2 que regresa para morir: "Quería ver su funeral"

El diablo viste de Prada 2 ha vuelto por todo lo alto convirtiéndose en el mayor estreno de 2026 con una recaudación millonaria.

La vuelta de Meryl Streep y Anne Hathaway a estos personajes que conocimos hace 20 años ha sido un baño de nostalgia pero con muy buenas críticas.

Muchos son los personajes que vuelven en la secuela pero hay uno que lo hace para morir. Si todavía no has visto la película no sigas leyendo porque hay SPOILERS.

Se trata del personaje de Tibor Feldman, Irv Ravitz, que interpreta al presidente de Runway al que ya vimos en la película de 2006. Un giro de guion muy importante ya que a raíz de su muerte llegan los problemas.

"Sabíamos que necesitábamos algo dramático, un giro dramático. ¿A quién podíamos matar? La idea evolucionó a Irv. Tenía todo el sentido del mundo", explica su director David Frankel a EW.

"No podía ser simplemente que estuviera en coma en algún lugar. Irv tenía que morir", afirma Frankel.

"Debido a esta adquisición, toda la empresa se vuelve vulnerable. Para nosotros, recuerda un poco al accidente de taxi con Emily en la primera película. Es algo inesperado que da un giro inesperado a la historia de una manera divertida y dramática".

Tibor Feldman es Irv Ravitz en El diablo viste de Prada 2 | Reuters

"Tibor estuvo genial y era muy gracioso. Quería ver su propio funeral, así que vino al servicio solo para ver cómo recordaban a Irv", explica el cineasta.

"Lo más memorable, aparte de los diálogos y las improvisaciones de Justin, que fueron desternillantes: Kenneth Branagh aprendió a tocar el violín para esa escena. Sabía que interpretaba a un violinista; entrenó durante semanas para aprender a digitar y a usar el arco, y lo hizo con mucha profesionalidad. ¡Está tocando ahí, lo cual es genial!".