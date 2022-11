Sam Heughan acaba de publicar sus memorias, 'Waypoints: My Scottish Journey', un libro que es una especie de catarsis que sufrió durante un viaje andando que hizo en solitario desde Milngavie hasta Fort William durante 154 km.

Muchas son las experiencias y vivencias que cuenta en por primera vez en este libro pero hay un asunto muy personal que ha contado ahora. Y es que, el padre del actor de 'Outlander' lo abandonó a él y su familia cuando solo era un bebé.

"Tengo pocos recuerdos de mi papá, se fue cuando yo tenía 18 meses. No me volví a conectar con él adecuadamente hasta que fui un adulto", explica en 'The One Show de la BBC'.

Tras vivir toda su vida con la ausencia de su padre, Heughan pudo conocerlo antes de que su progenitor muriese: "Fue una experiencia conocer a mi padre cuando estaba a punto de morir y fue muy personal para mí. Pero el libro es bastante catártico, tal vez esté poniendo algunas cosas en paz", dice al respecto.

De esta forma, el escocés afirma lo complicado que ha sido para él este asunto: "Ha sido un tema muy difícil para mí a lo largo de los años porque había una ausencia de alguien o algo".

"Y esa experiencia de ir a verlo, esencialmente en su lecho de muerte, fue muy difícil, muy intensa", recoge en sus memorias.

Además, explica que, aunque no ha tenido presente a su padre en su vida realmente lo ha marcado: "También en retrospectiva, nunca quise ser él, pero en realidad me doy cuenta de que jugó un papel muy importante en mi vida, aunque no estaba allí".

"Ciertamente me ha convertido en el hombre que soy hoy, así que supongo que lo he dejado descansar", puntualiza.

Para terminar diciendo: "Lo reconozco y veo su viaje, y estoy en uno diferente. Tal vez sea algo que viene con la edad y la experiencia, pero estoy agradecido por ello".

