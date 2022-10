'Outlander': Sam Heughan, "en problemas" al saber que estos personajes muertos estarán en la temporada 7

La temporada 7 de 'Outlander' está actualmente rodándose en Escocia. Los fans de la serie están ya expectantes por saber cómo sigue la ficción tras el final de la sexta entrega.

Ahora, desde la cuenta oficial de 'Outlander' han publicado una imagen donde presentan a los actores que se incorporan a la nueva temporada, más allá del reparto oficial.

"¡Mira todas esas caras brillantes! Conoce al elenco que se unirá a nosotros para #Outlander Temporada 7", dice el tuit.

Al ver las fotos de los actores nos damos cuenta que hay muchas caras conocidas de la serie. Y es que, muchos son los actores que regresan a la ficción. Así, volveremos a ver a Steven Cree como Ian Murray, a Nell Hudson como Laoghaire, la gran enemiga de Claire, o a Layla Burns como Joan, la hija de Laoghaire.

Steven Cree y Laura Donnelly como Jenny e Ian Murray en 'Outlander' | Starz TV

Nell Hudson como Laoghaire en 'Outlander' | Starz TV

Pero, los rostros que más han llamado la atención son estos dos actores que ya vimos su muerte en 'Outlander'. Por un lado regresa Graham McTavish, interpretando de nuevo a Dougal Mackenzie.

Graham McTavish y Sam Heughan | Starz TV

Y, por otra parte, la gran villana de las primeras temporadas vuelve a la serie, Lotte Verbeek como Geillis Duncan, quien ha estado ausente de la serie desde la temporada 3.

Lotte Verbeek como Geillis Duncan y Caitriona Balfe como Claire en 'Outlander' | Starz TV

Sam Heughan manda un mensaje a sus compañeros de la temporada 7 de 'Outlander'

Tras ver el tuit de la cuenta oficial de 'Outlander', Sam Heughan no ha dudado en contestar en la red social con este mensaje donde escribe: "Oh, oh, veo problemas… en muchas formas. ¡Todos bienvenidos!".

A lo que desde la serie le han respondido: "@MrStevenCree, @grahammctavish y @SamHeughan, todos en un set otra vez... ¿Problemas? Absolutamente no".

