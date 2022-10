El motivo personal por el que Sam Heughan ('Outlander') fue rechazado para ser James Bond

Sam Heughan alcanzó la fama en 2014 cuando fue elegido para ser Jamie Fraser en 'Outlander'. Pero, antes de ello, el actor probó suerte en muchas audiciones. Así, ya reveló que cambió su cuerpo para poder ser Superman, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Pero, ahora, el actor ha revelado en sus memorias, 'Waypoints: My Scottish Journey', que intentó ser James Bond antes de que Daniel Craig fuera elegido para 'Casino Royale'. Pero, finalmente fue rechazado.

Daniel Craig en 'Sin tiempo para morir' | Universal Pictures

"Fue tan discreto que nadie confirmó que me estuvieran considerando para el papel principal, pero yo lo sabía", empieza diciendo. Para después alabar a su James Bond favorito: "Por supuesto, me sorprendió pensar que incluso podría estar en el marco de una figura tan icónica. Me encantó Timothy Dalton en The Living Daylights; era más oscuro que los otros actores. Pero el verdadero ícono fue otro escocés, Sir Sean Connery, que lo tenía todo: encanto, crueldad, presencia física y el acento a juego. Me llamo Bond, James Bond. Tuve que recordarme a mí mismo que debía relajarme y dejar que vieran lo que podía hacer con el personaje".

Sam Hueghan salió contento de la prueba pero, finalmente, se enteró que habían escogido a otro candidato y revela que el motivo por el que lo rechazaron es por que no era lo suficientemente macarra por naturaleza.

"Los comentarios que me hicieron se redujeron a que no era lo suficientemente malote por naturaleza. Siempre estoy dispuesto a recibir cualquier crítica para mejorar como actor, pero la sugerencia parecía referirse a mi como persona. Entonces no podía entender cómo influiría algo así a la hora de interpretar el papel, pero no estaba en mi mano, era el destino. No era cuestión de convertirme en el chico malo", explica.

"Me di cuenta de que las cualidades que buscaban el equipo de Bond solo se podían lograr con confianza en uno mismo, que para ser justos, en ese momento me faltaba", se sincera.

Sam Heughan, Jamie Fraser en 'Outlander' | Getty

Además, Sam Hueghan ha hablado sobre ello en una entrevista a 'EW' donde asegura que esta audición para James Bond "fue toda una experiencia".

"Fue una etapa de mi vida en la que probablemente no estaba preparado para ello, pero me pregunto qué hubiera pasado si lo hubiera conseguido".

Por último, le preguntan si, ahora, pensaría en ser una buena opción para James Bond ya que Daniel Craig ha dejado el papel libre: "Se ha hablado de todos los actores británicos para el papel", afirma. "Me encantaría ver un Bond escocés. Tal vez soy demasiado viejo ahora. Sé que han estado hablando de hacerlo más joven. Siento que ahí es donde van a ir, pero quién sabe lo que tienen en mente".

Seguro que te interesa:

Sam Heughan se confiesa sobre las "incómodas" escenas de sexo con Caitriona Balfe en 'Outlander'