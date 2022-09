El odiado villano de 'Outlander' que veremos ahora en 'You 4'

Este fin de semana Netflix ha anunciado muchas de sus novedades en el evento global Tudum 2022 donde se ha estrenado el primer vistazo a la temporada 4 de 'You'.

Penn Badgley vuelve a protagonizar la serie como Joe tras el final de la tercera entrega donde, como sabrás, todo el mundo piensa que Joe está muerto junto a Love, su esposa y madre de su hijo. Pero, como vimos al final de la entrega es él mismo quien maquina su propia muerte para después irse a París en busca de Marienne (Tati Gabrielle).

Pero en este primer vistazo vemos que Joe no permanece en la capital francesa sino que su destino le llevará hasta Londres donde empieza una nueva vida. "Hello 'You'. Joe ha vuelto, pero esta vez, llámalo profesor Jonathan Moore. Cuidado Marienne... nunca se sabe quién está al acecho en Londres. La temporada 4 Parte 1 se estrena el 10 de febrero, la Parte 2 se estrena el 10 de marzo".

En este caso, 'You' repite la fórmula que ya vimos con 'Stranger Things' de dividir la temporada en dos partes que se estrenarán con un mes de diferencia. La primera parte el 10 de febrero mientras que la segunda el 10 de marzo.

Ed Speleers, el villano que conocimos en 'Outlander' y veremos ahora en 'You'

Muchos son los nuevos actores que se unen a esta temporada 4 de 'You' aunque hay una cara en especial que le sonará mucho a los fans de 'Outlander' tras el fichaje de Ed Speleers.

Fue en 'Downton Abbey' donde conocimos a primera a Ed Speleers tras encarnar al principio de la serie al altivo ayudante de cámara Jimmy Kent. Pero fue en 'Outlander' donde tuvo una de sus interpretaciones estelares.

Así, Speleers dio vida a uno de los villanos más odiados de la serie, Stephen Bonnet, y que peor se lo hizo pasar a la familia Fraser, concretamente a Claire y Brianna, a las que ambas violó. Aunque, finalmente, pudieron vengarse de él.

Sophie Skelton y Ed Speleers como Brianna Fraser y Joseph Bonnet en 'Outlander' | Starz TV

Ahora, en 'You' Ed interpreta a Rhys, un irreverente autor cuyas memorias le valieron elogios y presión para iniciar una carrera política. Nacido en la pobreza, Rhys vivió una vida temprana traumática antes de ganar dinero, yendo a Oxford y haciendo todos los amigos adecuados. Ahora, se mueve fácilmente en cualquier círculo social, al tiempo que ve a través de quienes lo rodean. No tiene mucho tiempo para fiestas, aunque disfruta mantenerse en contacto con su excéntrico círculo de amigos. Después de todo, estuvieron allí para él en su problemática juventud.

"Hello 'You'. Un adelanto de la nueva temporada de You con una gran cantidad de nuevos personajes, incluido un servidor. Muy orgulloso y emocionado de haber sido parte de esta fantástica serie", escribe el actor en su cuenta de Instagram.

