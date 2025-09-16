Eric Dane pide acelerar la investigación sobre la ELA mientras muestra la rápida progresión de la enfermedad: "Debemos hacerlo ya"

El pasado mes de abril el actor Eric Dane anunció que padecía Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), desde entonces lo hemos visto en algún que otro momento donde se ha mostrado siempre con la mayor naturalidad posible,

Además, de haber comentado los primeros síntomas que está sufriendo como la pérdida de movilidad de su brazo derecho.

El actor tenía previsto aparecer en la pasada gala de los Premios Emmy junto al actor Jesse Williams en modo de homenaje a Anatomía de Grey, pero finalmente el que fue el Doctor Caliente en la serie no pudo asistir.

Ahora, Dane ha compartido un vídeo a través de su cuenta de Instagram donde lo vemos con una camiseta donde pone "I Am ALS" mientras dice: "Soy Eric. Actor, padre y ahora con ELA".

"Durante más de un siglo, la ELA ha sido incurable, y ya no podemos aceptar el statu quo. Necesitamos la vía más rápida hacia la cura, y por eso me asocié con I AM ALS en el Impulso al Progreso. ¿Nuestro objetivo? Mil millones de dólares en los próximos tres años".

"Juntos, renovaremos la histórica ley ACT para la ELA, conseguiremos tratamientos prometedores para miles de pacientes como yo. Y, por fin, avanzaremos hacia la erradicación de esta enfermedad", sigue diciendo.

"Hay mucho que aprender. Aún queda mucho por hacer, y debemos hacerlo ya", concluye.

En el vídeo se ve a Eric hablando a cámara pero se puede apreciar algunos síntomas de la enfermedad como en la fluidez verbal.

Algo que los seguidores de Eric Dane han notado al ver el vídeo: "La progresión fue muy rápida", "Dios mío, está progresando muy rápido. Apenas puede moverse", "Esto es desgarrador, ¡Qué progresión tan rápida! ¡Qué enfermedad tan terrible!", escribían.