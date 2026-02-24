Sale a la luz al difícil situación económica de Eric Dane antes de morir tras hacer un GoFundMe para sus hijas

Eric Dane, el actor que dio vida al icónico Dr. Mark Sloan en Anatomía de Grey, ha fallecido recientemente a los 53 años, menos de un año después de anunciar públicamente su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Su muerte, ha reabierto ahora el foco sobre los últimos meses de vida del interprete. En paralelo al impacto emocional por su fallecimiento, una campaña de GoFundMe creada para apoyar económicamente a sus hijas ha generado una reacción negativa en redes, con usuarios cuestionando por qué se pedía ayuda para la familia de una estrella de Hollywood.

Según informa TMZ, Dane se vio obligado a hacer frente a importantes facturas médicas derivadas de su tratamiento contra la ELA, lo que habría provocado una situación financiera complicada en sus últimos meses. Ese contexto llevó a amigos cercanos del actor a impulsar la recaudación de fondos tras su muerte, con el objetivo de apoyar económicamente a sus hijas adolescentes, Billie, de 15 años, y Georgia, de 13.

La campaña de GoFundMe se lanzó pocos días después del fallecimiento del actor. La meta inicial se fijó en 250.000 dólares, cifra que posteriormente se duplicó, y en el momento de esta publicación la recaudación ronda los 418.965 dólares. Entre los donantes figura el guionista, productor y marido de Gwyneth Paltrow, Brad Falchuk, que contribuyó con 10.000 dólares.

Rebecca Gayheart, Eric Dane, Kimberly Van Der Beek y James Van Der Beek en 2017 | Getty Images

En el mensaje que acompaña a la campaña de recaudación, los amigos de Dane escribieron: "Con profunda tristeza compartimos la pérdida de Eric Dane después de una dura batalla contra la ELA, dejando atrás a su devota esposa, Rebecca, y sus dos hijas adolescentes, Billie y Georgia, que eran el centro de su mundo". En el texto también subrayaron que el actor: "seguía profundamente comprometido a ayudar a otros que enfrentaban la misma enfermedad devastadora".

Dane deja atrás a su esposa Rebecca Gayheart y a sus dos hijas. Aunque la pareja se separó en 2017, mantuvieron una relación cercana como familia y nunca llegaron a formalizar el divorcio, que cancelaron definitivamente poco antes de que el actor hiciera público su diagnóstico de ELA. Tras su muerte, tanto Gayheart como la novia del actor, Janell Shirtcliff, compartieron homenajes en redes sociales.

Antes de su fallecimiento, Dane había rodado escenas para la tercera temporada de Euphoria, cuyo estreno está previsto para el 12 de abril, lo que convierte este proyecto en una de sus últimas apariciones en pantalla.