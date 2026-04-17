Homer, el hijo de Richard Gere, es el nuevo buenorro de la temporada 3 de Euphoria: "Mi padre da buenos consejos"

La temporada 3 de Euphoria ya se ha estrenado y no alejada de polémica, y es que hay muchos que consideran que algunas escenas de la serie han cruzado la línea. Concretamente las que tienen que ver con el personaje de Sydney Sweeney.

Pero más allá de los personajes clásicos de la serie hay nuevas tramas con nuevos actores y uno de ellos es un nepo baby de uno de los grandes de Hollywood. Estamos hablando de Homer Gere, el hijo de 26 años de Richard Gere que tuvo de su matrimonio con la modelo Carey Lowell.

En este caso, Homer interpreta a Dylan Reed, un joven actor que está en la agencia donde trabaja Madie (Alexa Demie) y está rodando una serie donde trabaja Lexi (Maude Apatow).

Alexa Demie como Maddie en la temporada 3 de Euphoria | HBO Max

"Esta es mi primera experiencia real en un set de rodaje. Hice muchos cortometrajes en la universidad y esas cosas, pero esto es como lanzarse a la piscina sin saber nadar. Y de una forma muy interesante", explica Homer Gere a ET durante la premiere de Euphoria.

"Me enteré dos días antes de conseguir el papel, antes de que empezara la serie, de que lo había conseguido. Así que volé al día siguiente. No tuve mucho tiempo para prepararme. Tampoco tuve mucho tiempo para darle vueltas a las cosas", comparte sobre su fichaje para la serie de HBO Max.

Homer Gere como Dylan Reed en la temporada 3 de Euphoria | HBO Max

Además, ha hablado sobre si se preparó el papel junto a su padre Richard Gere: "No, no ensayo los diálogos con él. Sería divertido que lo hiciera".

Pero aseguro que el actor de Pretty Woman da muy buenos consejos: "Da buenos consejos. No necesariamente relacionados con el oficio, sino más bien con cómo comportarse, hacer que funcione...".

"Lo llamo todos los días. Somos muy cercanos. Así que tener ese tipo de cosas con quien compartir ideas constantemente es increíble", explica.

Por último, adelanta: "Tuve algunas escenas geniales con Sharon Stone. Diría que Sharon Stone fue la mejor. Sí. Tuvimos escenas juntos, y es encantadora".

Sharon Stones en la temporada 3 de Euphoria | HBO Max

Más allá de la temporada 3 de Euphoria, Homer Gere forma parte del reparto de la nueva serie de Ryan Murphy, The Shards, donde trabajará junto a Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford, quien fue la primera mujer de Richard Gere.