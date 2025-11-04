El hijo de Richard Gere y la hija de Cindy Crawford, juntos después de 30 años de su divorcio: Protagonizan la nueva serie de Ryan Murphy

A principio de los años 80, Cindy Crawford y Richard Gere comenzaron una relación que les llevó a casarse en 1991, en una ceremonia discreta celebrada en Las Vegas.

Sin embargo, su unión fue breve y, tras cuatro años juntos, decidieron separarse en 1995, poniendo fin a uno de los matrimonios más comentados de la época.

Más de tres décadas después, en un curioso giro del destino, la hija de Crawford, Kaia Gerber, y el hijo de Gere, Homer Gere, han coincidido en un nuevo proyecto.

Los jóvenes de 24 y 25 años estarán juntos en la próxima serie de Ryan Murphy, The Shards, basada en la novela homónima de Bret Easton Ellis.

Unas imágenes de la sesión de rodaje, que tuvo lugar en Los Ángeles el pasado 29 de octubre, han mostrado a ambos actores in situ en vestuario.

Richard Gere con su hijo Homer en el Festival de Venecia | Reuters

Gerber llevaba un conjunto rojo de camisa y pantalón propios de los años 80, con el pelo rizado y peinado al estilo blow-out, luciendo idéntica a su madre; mientras que Gere vestía un traje negro y gafas de sol, completando un look sofisticado de la época.

Siguiendo los pasos de sus padres, Kaia, también hija de Rande Gerber, y Homer, cuya madre es Carey Lowell, han encontrado su camino en la interpretación.

Mientras Gerber ya ha dado sus primeros pasos antes de este nuevo proyecto en series como American Horror Stories, The Shards será el debut de Gere como actor.