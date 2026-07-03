Frankie Muniz borra corriendo el anuncio de su divorcio por una absurda polémica: "No puedo creer que critiquen eso"

Frankie Muniz, conocido mundialmente por dar vida a Malcolm en la popular serie Malcolm, ha confirmado el final de su matrimonio con Paige Price. La pareja, que comenzó su relación en 2016 y tiene un hijo en común, ha querido dejar claro que la separación se ha producido de manera amistosa y que ambos seguirán unidos por su familia y sus proyectos profesionales.

El actor ha explicado en redes sociales que: "La decisión llega después de un periodo de separación que mantuvimos en privado". "Paige y yo hemos decidido seguir adelante poniendo fin a nuestro matrimonio", ha escrito antes de asegurar que: "Tras 0 preciosos años juntos ambos han comprendido que su relación se siente más natural y fuerte como una profunda amistad y como padres".

Muniz también ha querido dedicar unas palabras a su ya expareja: "Estoy infinitamente agradecido a Paige por todo lo que ha hecho por mí y por nuestra familia. Dejó sus propios sueños en pausa para que yo pudiera perseguir los míos y siempre fue mi mayor apoyo". Además, ha asegurado que "esa base de respeto y amistad no va a desaparecer" y que seguirán criando juntos a su hijo y trabajando codo con codo en su empresa, Muniz Racing. "Cerramos un capítulo con gratitud y abrimos el siguiente con un futuro brillante, especialmente para nuestro hijo", ha concluido el interprete.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no ha sido el anuncio del divorcio, sino la forma en la que decidió comunicarlo. En un primer momento, Muniz acompañó el mensaje con un vídeo en el que aparecía bailando junto a Paige y su hijo en un ambiente de celebración. La publicación generó numerosas críticas por considerar que el tono no encajaba con la noticia, por lo que el actor terminó eliminándola y sustituyéndola por una fotografía familiar.

Frankie Muniz bailando junto a su exmujer y su hijo | Frankie Muniz Instagram

La propia Paige Price no ha tardado en salir en defensa del actor desde los comentarios de la nueva publicación: "Frankie, siento mucho que hayas sentido la necesidad de borrar un antiguo y divertido vídeo de nuestra familia porque la gente ha sido muy cruel contigo". "Este mundo está fatal... Sí, divorciarse es malo; no es que estemos emocionados por ello... pero somos dos adultos que sabemos cómo seguir siendo un equipo. No puedo creer que la gente haya podido juzgar algo así", ha escrito.

Pese a la polémica inicial, la segunda publicación ha recibido una acogida mucho más positiva, con numerosos seguidores destacando la madurez con la que ambos están afrontando el final de su matrimonio y el compromiso que mantienen con el bienestar de su hijo.