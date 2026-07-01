La casa del dragón ya habría presentado a Daeron Targaryen, el príncipe jinete que faltaba, y casi nadie se ha dado cuenta

La casa del dragón y el segundo episodio de su tercera temporada han dejado uno de los momentos más comentados de la serie hasta la fecha, pero entre las grandes escenas de la guerra hay un detalle que muchos espectadores podrían haber pasado por alto. Todo apunta a que HBO ya ha mostrado por primera vez en pantalla a Daeron Targaryen, aunque sin presentarlo oficialmente.

Atención: este artículo contiene spoilers del episodio 2 de la tercera temporada de La casa del dragón.

Durante la secuencia protagonizada por Ormund Hightower, el comandante aparece acompañado por un joven escudero cuya identidad nunca se revela de forma explícita. Sin embargo, la escena no parece casual. El personaje recibe una atención poco habitual para un secundario y Ormund llega incluso a pedir que cuiden especialmente de él, un detalle que ha despertado las sospechas de los seguidores más atentos.

La teoría ha ganado fuerza porque, en esa misma trama, también aparece Tessarion, el dragón conocido como la Reina Azul. En el universo creado por George R. R. Martin, Tessarion tiene un único jinete: Daeron Targaryen. Por ello, muchos espectadores consideran que la serie ha decidido introducir al personaje de forma discreta antes de darle un papel mucho más relevante en los próximos episodios.

Hasta ahora, Daeron había sido uno de los grandes ausentes de la adaptación. Aunque su existencia había sido mencionada en temporadas anteriores, nunca había aparecido físicamente en pantalla, lo que llevó a muchos fans a preguntarse si HBO había decidido eliminarlo de la historia. Este episodio parece despejar esas dudas.

Otro detalle que ha llamado la atención es su aspecto físico. El supuesto escudero no luce el característico cabello plateado de la mayoría de los Targaryen, sino un tono más oscuro, algo que ha generado debate entre los seguidores de la saga. Algunos creen que se trata de una decisión consciente para reflejar una mayor semejanza con su madre, Alicent Hightower, mientras que otros apuntan a que HBO simplemente ha querido mantener oculta su identidad durante más tiempo.

Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente que el joven sea Daeron Targaryen, las pistas repartidas a lo largo del episodio han convencido a buena parte de la comunidad de fans. Si finalmente se confirma, la serie habría optado por una presentación mucho más sutil de uno de los personajes llamados a desempeñar un papel clave en la Danza de los Dragones.

Habrá que esperar a los próximos capítulos para comprobar si HBO despeja definitivamente el misterio o continúa jugando con una de las incorporaciones más esperadas por los lectores de Fuego y Sangre.