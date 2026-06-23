La muerte de un protagonista de La Casa del Dragón y su dragón marca el memorable inicio de la temporada 3 con la Batalla del Gaznate

La larga espera de casi dos años ha merecido la pena para los seguidores de La casa del Dragón.

La tercera temporada ha arrancado por todo lo alto en HBO Max con un primer episodio centrado en la impactante Batalla del Gaznate. En esta pelea, la flota de la Casa Velaryon ha plantado cara a los barcos de la Triarquía en un intento por defender su bloqueo naval. Pero cuidado hay SPOILERS.

Ante la negativa de Rhaenyra a quedarse de brazos cruzados, su primogénito Jace toma la drástica decisión de encerrar a la reina en sus aposentos para proteger su vida y acude él mismo a la primera línea de fuego a lomos de su dragón Vermax.

Harry Collett y Emma D'Arcy en La casa del dragón | HBO Max

Lo que parecía una victoria asegurada para el bando de los Negros da un giro dramático cuando la aparición descontrolada del dragón Robaovejas, montado por Rhaena, siembra el caos y rompe la estrategia de ataque.

La gran tragedia del episodio aparece cuando la tripulación de la Triarquía logra derribar a Vermax utilizando un arpón de una ballesta Scorpion. Aunque el príncipe Jace consigue desatarse a tiempo antes de que su montura se hunda en las profundidades del océano, al emerger a la superficie muere acribillado por una lluvia de flechas enemigas.

El actor Harry Collett como Jace Targaryen en la temporada 3 de La Casa del Dragón | HBO Max

De esta manera, el legítimo heredero al Trono de Hierro y su dragón se convierten en las primeras bajas significativas de la nueva temporada.

Por si fuera poco, el destino de otros rostros clave también ha quedado pendiendo de un hilo. Y es que Tyland Lannister es dado por muerto tras ser arrojado despiadadamente al mar por su propia aliada, mientras que el carismático Corlys Velaryon, la Serpiente Marina, desaparece bajo el agua. A pesar del trágico escenario, el destino de la Serpiente Marina sigue envuelto en el misterio, ya que su cuerpo no ha sido recuperado en mitad del caos marítimo

Corlys Velaryon en La casa del dragón | HBO Max

El bastardo de Corlys, Alyn de Hull, interviene inmediatamente para vengar a su padre y logra asesinar a la comandante de la flota, un sangriento duelo final sobre el que ha hablado la actriz Abigail Thorn tras el estreno: "Sharako lucha hasta el final y cae derrotada con amargura. Cuando la sacaron del agua, toda la sangre había desaparecido de su rostro. En ese último instante, se la ve inocente, con la suave luz reflejándose en el agua. Se trata de las consecuencias de la guerra. Hemos visto lo que le pasó a Sharako a lo largo del episodio, obsesionada con la venganza. Se convierte en un monstruo. Y eso da pie a toda la tercera temporada", comenta la actriz.

Sharako Lohar en La casa del dragon | HBO Max

Una dolorosa factura de la guerra que consolida el espectacular y sangriento estreno de la tercera temporada de La Casa del Dragón como uno de los arranques más memorables de la saga.