El rápido deterioro de Eric Dane tras diagnosticarle ELA y verlo en silla de ruedas: Necesita ayuda para moverse

Eric Dane, conocido mundialmente por sus papeles en series como Anatomía de Grey y Euphoria, atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida a los 52 años debido a su diagnóstico de ELA, que compartió en abril de este año.

A pesar de la noticia, Dane ha intentado mantener una actitud positiva y esperanzadora, sin embargo, las recientes apariciones públicas del intérprete reflejan el avance implacable de la enfermedad.

El actor ha sido visto en el aeropuerto de Toronto desplazándose en silla de ruedas, visiblemente debilitado y con la ayuda de asistentes para poder moverse.

"Nadie quiere pensar ni abordar su propia mortalidad, pero eso es exactamente lo que Eric está atravesando ahora", decía una fuente a Daily Mail.

"Conoce su destino y está intentando descubrir cómo quiere disfrutar de la vida, cómo ser un faro de esperanza y ayudar a quienes también lo están pasando mal. También quiere disfrutar de su familia y amigos y aprovechar este tiempo para vivir", aseguraba la fuente.

Los síntomas comenzaron a manifestarse en su mano derecha, lo que él atribuyó a que simplemente "había estado enviando demasiados mensajes de texto o que mi mano estaba fatigada".