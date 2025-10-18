Chris Hemsworth comparte su viaje más especial junto a su padre, enfermo de alzhéimer: "Quiero hacer todo lo posible por ayudarlo"

La vida de Chris Hemsworth cambió a finales de 2022 cuando hizo pública su predisposición a sufrir alzhéimer. El actor lo desveló en su serie documental, Sin Límites.

Después de compartir la noticia, la estrella australiana incluso sembró la duda sobre su futuro en el mundo de la actuación, aunque más tarde aclaró los rumores sobre un posible retiro.

Ahora, el intérprete de Thor ha revelado que su padre, Craig Hemsworth, padece la enfermedad de Alzheimer en su fase inicial.

El actor ha lanzado el tráiler de Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember, un proyecto de National Geographic en el que seguirá un viaje en moto por Australia entre padre e hijo mientras recorren su pasado.

Craig y Chris Hemsworth | Getty Images

"Mi padre y yo vamos a hacer un viaje por carretera, de regreso a nuestro pasado. Tiene alzhéimer en etapa inicial. Quiero hacer todo lo posible por ayudarlo. Resulta que esta experiencia podría ayudarle a combatir la enfermedad", expresa en el avance un emocionado Chris Hemsworth.

"Mi padre y yo siempre habíamos hablado de regresar al Territorio del Norte, donde nuestra familia vivió años atrás, pero nunca habíamos tenido tiempo para hacerlo", comenta Chris. "Recientemente, la idea de hacer ese viaje por carretera resurgió con mayor urgencia. El resultado fue un viaje más profundo, más conmovedor y más sorprendente de lo que jamás imaginé", adelanta.

"Simplemente quiero pasar más tiempo con él", pronuncia el actor mientras se suceden imágenes inéditas de su infancia y juventud en las que se aprecian el asombroso parecido de ambos.

Chris Hemsworth con su madre y su padre | Gtres

El actor y su padre explorarán además junto al Dr. Suraj Samtani, especialista en demencia y psicólogo clínico del Centro para el Envejecimiento Cerebral Saludable de la Universidad de Nueva Gales del Sur, la ciencia detrás de la conexión social.

El documental estará disponible en Disney+ el 24 de noviembre.