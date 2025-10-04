Eric Dane se perdió la reunión de Anatomía de Grey en los Emmy tras caerse y recibir puntos en la cabeza: "La ELA es una enfermedad desagradable"

La noticia de la enfermedad de Eric Dane conmocionó a Hollywood cuando a principios de año reveló que había sido diagnosticado con ELA. Durante estos meses, el actor ha hablado de lo duro que es convivir con esta enfermedad y cómo le ha deteriorado la salud, tal y como se pudo ver recientemente cuando reapareció en silla de ruedas.

Por ello, en los pasados Emmy se tuvo previsto rendirle un sencillo pero significativo homenaje por el 20 aniversario de Anatomía de Grey en el que Jesse Williams y el propio Dane iban a estar juntos sobre el escenario. Pero el actor de Mark Sloan no apareció y la organización tuvo que cancelar este reunión.

Jesse Williams en los Emmy 2025 | Gtres

A pesar de que se especuló con que el motivo de su ausencia fue debido a su enfermedad, hasta ahora el actor no se había pronunciado. Así, según ha contado Eric en una entrevista con The Washington Post, la estrella de Euphoria no pudo acudir ya que estuvo hospitalizado "recibiendo puntos en la cabeza" durante la noche de los Emmy.

El actor perdió el equilibrio y se cayó en su cocina antes de la gala. "La ELA es una enfermedad desagradable", declaró. "Perdí una oportunidad que ansiaba mucho", lamentó.

Eric Dane en The Revine | Cordon Press

"Habría sido genial ver a Jesse y reencontrarme con algunos de mis compañeros, y poder presentarlo frente a ellos; pensé que habría sido un momento especial", dijo Dane. "Así que me sentí muy triste, pero no pude hacer nada al respecto", ha señalado Dane.

Por lo tanto, los fans y los actores tendrán que esperar para esta reunión de Anatomía de Grey que acabará haciéndose realidad tarde o temprano.