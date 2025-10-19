Isabella Rossellini recuerda los ataques de ira de su exmarido Martin Scorsese: "Era aterrador"

La vida personal de Martin Scorsese ha sido muy complicada durante décadas. El director se enfrentó en el pasado a episodios autodestructivos, de disputas con sus esposas y a una fuerte adicción a la cocaína por la que casi fallece cuando en 1978 sufrió una hemorragia cerebral al mezclar esta sustancia con la medicina para su asma crónica.

Fueron unos años duros para el cineasta que, en ese momento, estaba casado con su tercera esposa, Isabella Rosellini. Antes de ella, había estado casado con Larine Marie Brennan, con quien tuvo a Cathy, que recientemente admitió que su padre tenía un "comportamiento destructivo".

Martin Scorsese | Cordon Press

Ahora, ha sido la hija de hija de Ingrid Bergman y Roberto Rossellini la que ha recordado en el documental Mr. Scorsese, esta época tan oscura del director.

En el tercer episodio de la docuserie, la actriz ha asegurado que durante su matrimonio de tres años (1979 a 1982), Scorsese "podía enfadarse mucho".

"No hacia mí. Nunca me golpeó ni nada parecido, pero era capaz de demoler una habitación. Un amigo suyo lo grabó una vez y se lo mostró. Marty se quedó atónito porque no se imaginaba el nivel de violencia que ese cuerpo minúsculo, asmático, podía crear. Era como un volcán. Era aterrador", aclara Rossellini.

"Ni siquiera recuerdo por qué se enfadaba tanto. Creo que a veces era una tontería lo que lo hacía enloquecer", añade. "A veces se despertaba diciendo: '¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda!', y yo le decía: 'Marty, el día ni siquiera ha empezado'. Entonces comprendí que, en parte, esta rabia también era parte del combustible que le daba coraje; porque, bueno, era un niño de Little Italy y ahora era un gran director que tenía que dirigir una película enorme y de gran presupuesto. Y creo que la rabia le daba la energía para aguantar el día, para terminar la película, porque no es fácil. Así que era difícil estar con él", asegura.

Martin Scorsese e Isabella Rossellini durante su matrimonio | Getty Images

Su matrimonio abarcó el rodaje de Toro salvaje (1980) y El rey de la comedia (1982), durante los cuales Scorsese atravesó una fuerte depresión, sobre todo con esta última, que le impedía trabajar.

"Si no fuera por el médico, cinco días a la semana, llamadas los fines de semana, trabajo duro y constante para aclarar mis ideas, estaría muerto", explica el director en el documental. "Tomaba una medicación muy fuerte y lo estaba superando. Era muy solitario, pero era mi culpa".

Finalmente, Scorsese y Rossellini se divorciaron en 1982.