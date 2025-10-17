Nova celebra su 20 aniversario con Pasión de Gavilanes: Recordamos el boom de este fenómeno antes de que existiera lo viral

Sin duda, 2005 fue un año importante para los aficionados a las telenovelas. Por un lado, llegó a España Pasión de gavilanes, provocando todo un resurgir del género. Por otro lado, comenzaban las emisiones de Nova, la cadena que se ha convertido en el punto de encuentro de referencia de todos los telenoveleros.

Un título viral pre-redes sociales

¿Cómo explicar qué supuso Pasión de Gavilanes hace 20 años? ¿Cómo resumir el fenómeno social y mediático que fue? ¿Cómo describir a los más jóvenes cómo se vivió su emisión? Quizá una de las mejores formas sea decir que fue una telenovela viral cuando ese concepto tenía otras acepciones.

¿Qué significa esto? Pues que cuando las redes sociales aún estaban en pañales o, incluso, en proceso de gestación, Pasión de Gavilanes ya era un fenómeno global en las comunidades de entonces, es decir, en los patios de los institutos, en los parques, en los mercados de abastos, en las oficinas, en las salas de espera de los centros de salud, en las peluquerías, en el metro y en todos aquellos lugares que eran puntos de encuentro cuando las conversaciones se tenían de viva voz y no a través de una pantalla.

Pasión de Gavilanes era el tema de conversación por excelencia, pero, además, lo era de forma general. Era lógico que a los telenoveleros les fascinara una historia cargada de amor, pasión, odios, celos, envidias, etc. Pero lo más interesante es que aquellos que nunca en su vida habían visto una telenovela e, incluso, quienes las llamaban despectivamente culebrones, tampoco se perdían ni un detalle de los Reyes y las Elizondo.

T1 Pasión de gavilanes (temporada 1) | Atresplayer.com

Y quizá sea ese el gran mérito de Pasión de gavilanes, que traspasó fronteras, generaciones, clases sociales, méritos académicos y gustos televisivos. Dicho en lenguaje de hoy, hubiera sido trendic topic diario con incontables vídeos virales.

De hecho, cualquiera de sus reposiciones posteriores demostraron su relevancia. Siempre ha sido un imán para la audiencia y a su alrededor se ha creado un fandom incondicional que con cada nueva emisión demuestra su absoluta fidelidad a una historia que ha hecho historia.

Igual que también ha hecho historia Nova al consolidarse en estos 20 años como el refugio de los telenoveleros. Cuando las comunidades virtuales, los blogs especializados y las páginas web de vídeos no formaban parte del lenguaje cotidiano, Nova se coló en nuestras casas como la mejor ventana para disfrutar de nuestro género favorito con nuestros personajes más queridos (y odiados).

Paola Rey, Danna García y Natasha Klauss como Jimena, Danna y Sarita Elizondo en 'Pasión de Gavilanes' | Telemundo

Nuevas estrellas televisivas

Y hablando de personajes, los protagonistas de Pasión de Gavilanes forman parte ya del imaginario colectivo televisivo. Si antes de su estreno en España, sus nombres eran conocidos por los telenoveleros, en pleno boom era imposible que pasaran desapercibidos.

De hecho, Mario Cimarro, Danna García, Juan Alfonso Baptista, Paola Rey, Michel Brown y Natasha Klauss se convirtieron en los rostros más populares de la televisión y en personajes habituales de cualquier medio de comunicación.

Y, por supuesto, toda esa atención y el respaldo del público repercutió de forma muy notable en sus respectivas carreras. De hecho, varios de ellos consiguieron hacerse un hueco en las pantallas españolas. Por ejemplo, Michel Brown participó en la recordada Física o química y Juan Pablo Shuk se convirtió en un rostro habitual de nuestras pantallas con papeles en El barco o Fariña. El personaje más odiado de toda la telenovela, el inolvidable e inigualable Fernando Escandón se convirtió en uno de los más queridos para los directores de casting.

Pasión de Gavilanes | Nova

Y, una vez más, la historia de Nova y Pasión de Gavilanes se entremezcla porque, en mayor o menor medida, todos ellos han seguido acompañándonos en estos 20 años a través de los diferentes títulos del canal temático. ¿Ejemplos? Bella calamidades, El cuerpo del deseo, Mar de amor, La traición, Madre luna, Amar a muerte, etc.

Una telenovela atemporal

Pero, ¿por qué arrasó Pasión de Gavilanes y por qué sigue atrayendo a la audiencia 20 años después?

Hay muchas respuestas a esa pregunta, pero quizá una de las claves sea que soporta a la perfección el paso del tiempo. Pasión de Gavilanes se desarrolla en una especie de cápsula espacial y temporal que consigue encajar en cualquier época.

Pero, además, supuso un antes y un después por otros factores. Uno de los más destacados es la coralidad de su elenco. No solo hay un "chico conoce a chica", sino que es esquema se multiplica por tres y encima con relaciones muy diferentes. El intenso romance de Norma y Juan no se parece en nada al amor a fuego lento de Franco y Sarita, por ejemplo.

Danna García y Mario Cimarro en 'Pasión de Gavilanes' como Norma Elizondo y Juan Reyes | Telemundo

Al mismo tiempo, combinan los estereotipos clásicos con nuevos roles. En concreto, los villanos de manual como Fernando, Dinora o Gabriela, conviven a la perfección con personajes que rozan lo absurdo y hasta la caricatura como los gánsteres con nombre exótico.

De hecho, el humor, junto con un estilismo muy determinado y una banda sonora inolvidable, también forman parte de la seña de identidad de esta telenovela.

Solo necesitamos ver al abuelo Martín para esbozar una sonrisa.

Pasión de gavilanes -Los hermanos Reyes se integran en la hacienda Elizondo haciéndose pasar por obreros | Nova

Solo necesitamos ver una camiseta de tirantes para visualizar a los Reyes o un sombrero para imaginar a las Elizondo.

Solo necesitamos escuchar ¿Quién es ese hombre? para imaginarnos bailando en la barra del bar Alcalá.

En definitiva, Pasión de Gavilanes tiene una marca propia y un sello inconfundible. Para unos será una gran telenovela. Para otros quizá esté un poco sobrevalorada. Pero es indiscutible que ha hecho historia. En estas dos décadas ha quedado claro que, aunque fue el producto de moda, nunca ha pasado de moda.

Y lo mismo podría decirse de Nova. La telenovela ha tenido grandes momentos en la televisión española con grandes hits como Cristal, Abigail, Yo soy Betty, la fea o la propia Pasión de Gavilanes. Pero al margen de esos momentos de intenso boom, tienen un público fiel y leal que han encontrado en Nova un lugar de encuentro. Porque las telenovelas, aunque no siempre estén de moda, nunca pasan de moda.

Y la mejor prueba de que hay modas que no pasan de moda es que 20 años después Pasión de gavilanes y Nova vuelven a reunirse para reencontrarse con ese público que los ha convertido en historia de la televisión.