Noah Schnapp desvela el miedo que sentía cuando le preguntaban si era gay con 13 años: "No sabía qué decir"

Con motivo del estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things, Noah Schnapp ha concedido una entrevista con la revista Time en la que ha profundizado sobre la presión mediática que recibió desde su adolescencia.

El intérprete de Will ha comentado que tras saltar a la fama por su papel en la serie de Netflix, la prensa se entrometió en su vida personal haciéndole muchas preguntas sobre si él o su personaje eran gays.

"Cuando era más joven, obviamente me daba mucho miedo hablar de ello. Me preguntaban: '¿Es gay? ¿Eres gay?'. Tenía 12 o 13 años. No sabía qué decir", ha recordado Schnapp.

Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair, Noah Schnapp como Will Byers, Gaten Matarazzo como Dustin Henderson y Finn Wolfhard como Mike Wheeler en la temporada 5 de Stranger Things | Netflix

Las cuestiones acerca de su orientación sexual se volvieron más constantes cuando en 2022 confirmó que Will Byers era homosexual y que sentía algo por su amigo Mike (Finn Wolfhard).

Tras ello, Noah se declaró gay en enero de 2023, a los 18 años, escribiendo entonces: "Supongo que me parezco más a Will de lo que pensaba".

Noah Schnapp | Cordon Press

Con estas declaraciones, el intérprete pone de manifiesto el peso de la fama al que tienen que hacer frente los actores desde muy jóvenes, a menudo desproporcionado e impertinente, tal y como ha denunciado Millie Bobby Brown en más de una ocasión.

La actriz expuso en el pasado los insultos, sexualización o mentiras que se dijeron sobre ella o que los adultos la trataran de "niñata" y "estúpida" con solo 13 años.