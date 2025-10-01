Fotografían a Eric Dane en silla de ruedas tras revelar que padece ELA pero no pierde la fe: "Quiere vivir"

El actor Eric Dane, conocido mundialmente por su papel como el Dr. Mark Sloan en Anantomía de Grey, tiene esclerosis lateral amiotrófica (ELA), algo que reveló a sus fans el pasado abril.

El apoyo de su exmujer, Rebecca Gayheart y sus hijas, Billie y Georgia (de 15 y 13 años respectivamente), ha sido determinante para el actor. No obstante, para ellas también es "un momento difícil" y, según contaba Rebecca, sus hijas están sufriendo muchísimo.

Eric Dane con su exmujer Rebecca Gayheart y sus hijas Billie Beatrice y Georgia Geraldine en 2017 | Cordon Press

Aunque la enfermedad no tiene cura, el actor se mantiene en una actitud positiva y resignado a que la gente de su alrededor lo pase mal por su enfermedad, tal y como declaraba una fuente al Daily Mail.

"Él quiere vivir la vida y no quiere que la gente lo llore o esté triste por él mientras está pasando por esta terrible enfermedad, solo quiere que las personas en su vida estén presentes y sean tan felices como puedan ser, siempre quiere rodearse de positividad, eso es algo importante que lo impulsa hoy en día".

"Quiere disfrutar lo que tiene ahora porque ahora sabe con todo su corazón que el mañana no está prometido", añadía.

A parte de permitirse tener momentos de vulnerabilidad frente a la enfermedad, rompiendo a llorar en una entrevista, el actor también demuestra su entereza durante el proceso.

Eric ha sido visto en una silla de ruedas motorizada en el aeropuerto de Washington, D.C. junto a un ayudante, y un video obtenido por el Daily Mail ha captado el momento en que un paparazzi le preguntaba qué quería decirle a sus seguidores, a lo que él decía: "Mantén la fe, hombre".

Cuando otro fotógrafo le ha expresado que el país le deseaba lo mejor, él ha respondido con un: "Gracias, hermano".

El actor hace uso de la silla de ruedas para facilitar su movilidad debido a la pérdida progresiva de funciones corporales, como en su brazo derecho, que ya no le responde.