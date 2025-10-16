Antena 3 Logo Antena 3
Atresmedia suma 5 nominaciones a los Premios InStyle en Serie con sus originales A muerte y Mariliendre

Los premios InStyle vuelven con su segunda edición y Atresmedia ha recibido cinco nominaciones. Entre ellas, destaca la candidatura de Verónica Echegui a Mejor actriz protagonista a título póstumo.

Borja Tamayo
La revista InStyle vuelve para celebrar su gala más especial. En esta segunda edición de los Premios InStyle en Serie, Atresmedia ha logrado cinco nominaciones gracias a sus producciones originales A Muerte y Mariliendre.

Mariliendre, la aclamada ficción del director Javier Ferreiro que tienes disponible en atresplayer, pone a Carlos González en el foco. Quien interpretara a Saúl en la serie recibe la nominación a Mejor actor de reparto.

También ha sido reconocida la serie original de Atresmedia, A muerte. La comedia dramática de Natalia Durán, Oriol Capel y Dani de la Orden ha logrado reunir cuatro nominaciones, incluyendo Mejor serie y Mejor guion.

La candidatura más emotiva es àra Verónica Echegui como Mejor actriz protagonista. Tras su fallecimiento el pasado verano, la intérprete dejó un gran legado en el cine y la televisión patria.

Joan Amargós cierra la lista de nominados que, también por A muerte, es candidato a Mejor actor protagonista.

La gala se celebrará el próximo 11 de noviembre y será presentada por la actriz Juana Acosta. El evento tendrá lugar en el Florida Park del Parque de El Retiro.

