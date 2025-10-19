Antonio Banderas cuenta los detalles de la boda de su hija Stella y confirma la presencia de Dakota Johnson

Stella del Carmen se ha casado con Alex Gruszynski en la Abadía Retuerta LeDomaine, en Sardón de Duero (Valladolid), en un día lleno de emociones para la familia Banderas y Griffith, cuyos miembros no han faltado a la cita.

Uno de los grandes protagonistas ha sido Antonio Banderas, que tuvo el gesto de dar de comer y beber a la prensa desplazada hasta este recinto desde la mañana del sábado 18 de octubre.

Una vez concluida la ceremonia y en plena celebración, el actor sorprendió saliendo a hablar con los medios y, visiblemente emocionado, compartió algunos de los momentos más sentidos del enlace.

Antonio Banderas brindando por la boda de su hija | Gtres

La estrella malagueña que conquistó Hollywood ha sido el padrino de la boda de su única hija y, tan cercano como de costumbre, ha dejado claro que "ha sido muy bonito, muy emocionante y estamos muy contentos".

Sonriente y relajado, ha asegurado que tanto él como la familia estaban "encantados". "Toda la familia y los amigos que han llegado de Estados Unidos y los que han llegado también de Málaga", añadió.

El protagonista de Dolor y gloria reconoció que se le escapó alguna lágrima durante la ceremonia. "Claro que sí, ha habido lagrimilla, porque ellos se conocen desde que tienen cuatro añitos. Es una relación muy larga, en el fondo, una relación de 25 años", explicó, refiriéndose a la historia de amor entre su hija y el empresario Alex Gruszynski.

¿Hubo reunión entre Dakota Johnson y Chris Martin?

Ante los rumores de que Chris Martin, vocalista de Coldplay y reciente expareja de Dakota Johnson -hermana de Stella-, podría actuar en la boda, Banderas fue tajante.

"No es verdad. No, no, no está aquí", señaló, aunque sí confirmó la presencia de la actriz, quien le quiere como a un segundo padre, y sus hermanos. "Han venido los hermanos, Dakota está".

Antonio Banderas brindando con la prensa tras la boda de su hija | Cordon Press

Antonio ha desvelado algunos de los detalles del enlace de su hija como el motivo detrás de oficiar la boda en este pueblo vallisoletano. Banderas explicó que la elección de la Abadía Retuerta fue una decisión personal de Stella, inspirada en un viaje que él mismo había hecho años atrás por España.

"Yo había venido aquí anteriormente, en un viaje con amigos. Habíamos oído hablar de la Abadía de Retuerta y me gustó mucho. Cuando mi hija me dijo que se iba a casar, repasando álbumes de fotos, vio la iglesia, que es del siglo XII, una maravilla, y de alguna forma estaba en su cabeza celebrar algo en un espacio como ese. Ella quería hacerlo en España, en cualquiera de las formas", relató.

Aunque muchos imaginaban que la boda se celebraría en Málaga, tierra natal del actor, Banderas aclaró que fue el lugar lo que los llevó a Valladolid: "Ha sido un poco el espacio lo que nos ha traído hasta aquí. Además, contábamos con la facilidad de poder alojar a 200 personas sin dificultad, gente que viene desde muy lejos, desde Los Ángeles, que buscaba un sitio tranquilo".

El actor también tuvo palabras de cariño hacia su exmujer,Melanie Griffith: "Está estupenda. No ha habido nervios, ha habido tranquilidad, elegancia, yo creo".

Antonio Banderas brindando con la prensa tras la boda de su hija | Gtres

Sobre el rumor de que su regalo de boda para los novios sería una casa en Marbella, Banderas lo negó con humor: "No, qué va. Se dicen unas cosas muy raras".

Para concluir, quiso brindar con los reporteros, agradeciendo la acogida que han tenido todos con ellos.