Jennifer Lawrence le dio a Robert Pattinson comida de la basura sin avisarle: "Nos quedamos viéndolo comer esa porquería"

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson han entablado una gran relación tras rodar juntos Die, my Love, su próxima película cuyo tráiler puedes ver en el vídeo de arriba.

Durante las entrevistas y conferencias de prensa que han hecho estos meses, hemos visto a los actores responder preguntas acerca de sus paternidades o sobre sus escenas de sexo, pero la anécdota que ha contado Lawrence en The Graham Norton Show ha sido la más singular.

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson en Cannes | Reuters

"Invité a mis amigas, estábamos en pijama viendo Mujercitas, era diciembre", comenzó recordando la actriz, a la que le llegó un mensaje de Pattinson diciendo que estaba cerca. "Yo estaba como: 'Oh, Dios mío', porque Rob es una más de las chicas. Le gusta cotillear. Así que le dije: '¡Ven!'".

"Pero también es como mi hija. Es un gran padre, un profesional, llega puntual, pero no confiaría en que se pusiera un abrigo o que no coma a tiempo. Saca a relucir mi lado más maternal", explicó. "Entonces él entra, le doy un abrazo y me dice: '¿Tienes algo de comida? Qué hambre tengo'. Y yo me puse como: '¡Sí, sí, pasa!'".

Tras ello, Lawrence contó que tenía un problema con su cena: "Sí tengo comida, pero está en la basura. Así que mientras él estaba en el baño, yo estaba simplemente sacando comida del cubo de la basura".

"Se lo empieza a comer y todas nos quedamos viéndolo comer esta porquería", señaló. "Y cuando terminó, dijo: 'Todavía tengo hambre, ¿hay más?'", a lo que ella respondió que sí, "pero en la basura".

"Él respondió: 'No me importa', y la sacó de la basura y siguió comiéndosela", concluyó la actriz entre risas.

Una anécdota que pone en entre dicho las facultades como anfitriona de Jennifer Lawrence y lo gran invitado que es Robert Pattinson.

Die, My Love llegará a cines en España el próximo 14 de noviembre tras su paso por festivales como el de Cannes.