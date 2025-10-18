Al Pacino, "profundamente entristecido" tras la muerte de su expareja Diane Keaton: "Los recuerdos siguen vivos"

Diane Keaton y Al Pacino se conocieron en 1971 durante el rodaje de El padrino. La actriz interpretó a Kay Adams, la pareja de Michael Corleone, el personaje del intérprete, en un momento en el que aún las dos estrellas era un tanto desconocidas para el gran público.

Durante esta década, Keaton y Pacino empezaron a consolidarse en el mundo del cine: ella triunfaba bajo la dirección de Woody Allen y él se consolidaba como uno de los grandes actores de su generación. Fue en 1974, tras la segunda entrega de El padrino, cuando comenzaron una relación sentimental y, desde entonces y hasta el estreno de la tercera parte en 1990, estuvieron juntos de manera interrumpida.

Diane Keaton y Al Pacino en El Padrino 2 | Cordon Press

A pesar de las idas y venidas durante estos años, su romance nunca fue mediático ni lo formalizaron. Eso sí, su relación fue profunda y sincera. Pese a la ruptura definitiva tras la negativa del actor a casarse -un hecho del que se arrepintió- ambos conservaron una amistad y una admiración profesional mutua, elogiándose públicamente en muchas ocasiones.

Ahora, tras la muerte de Diane Keaton a causa de una neumonía, Al Pacino ha roto su silencio y le ha dedicado un emotivo mensaje compartido por Deadline: "Estoy profundamente entristecido por el fallecimiento de Diane Keaton. Cuando escuché la noticia, me conmoví. Diane era mi compañera, mi amiga, alguien que me trajo felicidad y que en más de una ocasión influyó en el rumbo de mi vida. Aunque han pasado más de 30 años desde que estuvimos juntos, los recuerdos siguen vivos, y con su partida, han regresado con una fuerza tan dolorosa como conmovedora".

Al Pacino y Diane Keaton durante el rodaje de El padrino. Parte III | Gtres

"Vivía sin límites, y todo lo que tocaba transmitía su energía inconfundible. Abrió puertas a otros, inspiró a generaciones y encarnó un don único que irradiaba a través de su trabajo y su vida. En la pantalla era magnética: relámpago y encanto, huracán y ternura. Era una maravilla. Actuar era su arte, pero era solo una de las muchas maneras en las que expresaba su imaginación y creatividad", ha continuado.

"La gente la echará de menos, pero, sobre todo, la recordarán. Dejó una huella imborrable. Fue imparable, resiliente y, sobre todo, profundamente humana. Siempre la recordaré. Podía volar, y en mi corazón, siempre lo hará", ha escrito el actor.