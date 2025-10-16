Jennifer Aniston impacta al mostrar sus tonificados abdominales a sus 56 años

Jennifer Aniston no solo ha conquistado a millones de personas por su talento en la actuación y su carismática personalidad, sino también por su impresionante físico, que ha mantenido impecable a lo largo de los años.

Desde sus inicios en la industria del entretenimiento, la estrella de Friends se ha convertido en un ícono de estilo de vida saludable, equilibrio y bienestar, haciendo ver que la constancia y la disciplina son claves para lucir radiante a cualquier edad.

A sus 56 años, Aniston ha mostrado sus abdominales marcados y su figura tonificada en un vídeo que ha dejado impactados a sus seguidores de Instagram.

En el clip, la actriz enfrenta diversas actividades, como planchas, ejercicios de equilibrio, zancadas y el uso de bandas de resistencia, como parte del reto.

Durante todo el vídeo, que recopilaba distintos momentos del entrenamiento, Jennifer se muestra sonriente, graciosa, entregada y agradecida con el equipo de producción.

Muchos usuarios han comentado el post de Aniston haciendo comentarios como: "Se ve absolutamente increíble: fuerte, segura de sí misma y radiante" o "absolutamente HERMOSA YPODEROSA".