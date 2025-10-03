Eric Dane dice que luchará "hasta el último aliento" tras verlo en silla de ruedas: "Quiero ver a mis hijas graduarse y casarse"

El diagnóstico de ELA que recibió Eric Dane a principios de año se convirtió automáticamente en una de las noticias más tristes en la industria de la televisión. A partir de entonces, el actor de Anatomía de Grey, se ha mantenido en un segundo plano, con muy pocas apariciones en público.

Ahora bien, el intérprete no ha querido pasar por alto el altavoz que le otorga ser una figura mediática y está peleando por acelerar las investigaciones sobre la ELA. Lo cual lo ha llevado a una entrevista con el congresista de California Eric Swalwell.

Así, Dane reapareció en público con un claro deterioro en su estado de salud. Se le pudo ver en silla de ruedas y su conversación con el político ha demostrado que, a pesar de ello, sigue a pie de cañón para disfrutar de un futuro.

El actor no dudó en mencionar a sus dos hijas y sus expectativas de vida: "Quiero verlas graduarse de la universidad, casarse, tal vez tener nietos". Para ello, tiene claro lo que va a hacer: "Lucharé hasta el último aliento".

Dane se reunía con el congresista para hablar sobre la financiación federal para la enfermedad, aspirando a una mejora en la calidad de vida de los pacientes.

Una lucha que va más allá de la ELA en sí y que trata de poner en el foco a todas aquellas personas que la sufren a diario.