La queja de la mujer de Bruce Willis tras la muerte de Matthew Perry: "Mostrad respeto"

Matthew Perry, el icónico y admirado actor que interpretó a Chandler Bing en la exitosa sitcom de los 90, Friends, ha fallecido a los 54 años tras haber sido encontrado inconsciente y aparentemente "ahogado" en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles.

Ante la triste noticia, multitud de fans y de personalidades de Hollywood han rendido homenaje al actor y se han despedido de él públicamente, entre ellos, sus compañeros de reparto de Friends, cuyo emotivo comunicado puedes ver en el vídeo de arriba.

Por el momento, la causa de la muerte de Perry no se ha confirmado oficialmente y los detectives de robo y homicidio continúan investigando las circunstancias. Sin embargo, en redes sociales y medios de comunicación han comenzado a desarrollarse multitud de teorías sobre la razón de su fallecimiento, en muchos casos, haciendo referencia a su pasado marcado por la adicción a las drogas.

Ante la aparición de múltiples narrativas, la modelo y esposa de Bruce Willis, Emma Hemming, quien se ha convertido en un gran apoyo para el actor de La jungla de Cristal en su lucha con la demencia frontotemporal, se ha pronunciado en su cuenta de Instagram sobre el tratamiento informativo y el sensacionalismo ligado al fallecimiento de Matthew.

"No necesito escuchar la llamada al 911. No necesito saber el resultado del informe de la autopsia. ¿Por qué? Porque no es para nada de mi incumbencia. Este nivel de intrusismo y permisión es terrible y nunca lo entenderé", ha escrito Hemming. "Dejad que este hombre descanse en paz y mostrad algo de respeto. Dadle a sus familiares y amigos cortesía para llorar y llorar sin todo este ruido".

La modelo ha añadido en el pie de foto: "Por favor, permitid que la familia de Matthew controle esta narrativa. Por favor, permitidles el derecho de compartir lo que consideren apropiado con el público o no. No se nos debe nada. Matthew no es propiedad pública. Si no viene directamente de ellos, entonces simplemente es ruido y mejor hacer scroll y seguir".