Las últimas horas de Matthew Perry: practicando su deporte favorito, pickleball, y "más fatigado de lo habitual"

Matthew Perry, conocido por emocionar a millones de fans interpretando al icónico y divertido Chandler Bing en Friends, ha fallecido a los 54 años. La estrella de la exitosa serie de los 90 ha sido encontrada inconsciente en el jacuzzi de su casa de Pacific Palisades en Los Ángeles. Cuando las autoridades llegaron no lograron reanimarle, tan solo certificar la hora de su muerte.

La causa de la muerte aún no se ha confirmado oficialmente y los detectives de robo y homicidio continúan investigando las circunstancias de su fallecimiento. Sin embargo, una fuente cercana al actor ha revelado que, durante los días previos a su muerte, observó signos preocupantes de "fatiga" en el actor.

En sus últimas horas y antes de volver a su casa, Perry jugó en un club cercano a su casa al pickleball, un deporte parecido al tenis y el pádel por el que el actor sentía gran afición. Normalmente jugaba un par de veces al día, pero el día de su fallecimiento tan solo pudo jugar una hora. El presentador de televisión Billy Bush ha podido hablar con la compañera de pickleball del actor quien ha afirmado que, durante su vuelta a casa, Perry hizo hincapié en el cansancio que sentía. Así lo contaba en su Instagram.

"El pickleball regía sus días", ha compartido Bush en su cuenta de Instagram. "Hablé con la mujer con la que jugó esta mañana y todas las mañanas. Ella está en shock, adoraba a Matt… dijo que había estado fatigado aquel día y durante la semana pasada. Un poco más de lo habitual".

Al llegar a su casa envió a su asistente a recoger un iPhone y unas gafas graduadas, pero desgraciadamente cuando la asistente volvió, lo encontró inerte en su jacuzzi por lo que, inmediatamente, llamó a los servicios de emergencia y, posteriormente, a la madre y a uno de los hermanos de Perry.

Un vecino del actor fue testigo de la situación y de la llegada de la policía tras su fallecimiento. "Estaba en casa cuando apareció la ambulancia y miré hacia afuera, estaba a punto de dirigirme a la casa de mi amigo. Estaban frente a la puerta de mi vecino", ha compartido con US Sun. "No pensé mucho en eso en ese momento hasta que la policía empezó a llegar y todo. No golpearon la puerta, guardaron silencio".

"Fue muy inquietante y muy triste después de todos esos años... por lo que había pasado, sus adicciones y todo eso. Vi todo, me siento mal por mis hermanos pequeños. Estaba muy triste. Al mismo tiempo, en cierto sentido sí lo esperaba, pero no esperaba que fuera tan pronto. No he vivido allí mucho tiempo", ha continuado el joven vecino. "Me sentí muy desconsolado al ver lo que pasó. Lo encontré una vez, era muy amigable, más amigable de lo que pensaba. Un tipo muy agradable y sincero. Siempre he admirado a Matthew y probablemente sea uno de mis actores favoritos de todos los tiempos".

Los amigos del actor han insistido en que Perry se encontraba en buena forma y se mantenía sobrio tras un largo pasado marcado por la adicción a las drogas y el alcohol. Sin embargo y a pesar de que la policía local no hallara drogas ilegales en su casa, las fuentes policiales han compartido con TMZ que encontraron gran variedad de medicamentos recetados, entre ellos antidepresivos, ansiolíticos y un medicamento para tratar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que el actor sufría a causa de haber sido fumador durante años.

El actor Matthew Perry | Gtres

Fuentes cercanas a la amiga de Perry y compañera de Friends, Lisa Kudrow, han afirmado para DailyMail que la actriz estaba "desconcertada" con su fallecimiento ya que él se había mantenido sobrio durante años. "Él estaba disfrutando de la vida. Estaba más cerca que nunca de su gente y participaba activamente en su sobriedad. Ella está desconcertada sobre la causa de su muerte", ha afirmado.

Aún así, los amigos cercanos al actor no descartan la posibilidad de que la causa de su fallecimiento se encuentre relacionada con el consumo de medicamentos. "Aunque nadie quiere creer que la causa de su muerte fue medicación, prescrita o no, por supuesto que eso es un pensamiento en sus mentes", ha compartido la fuente. "Están pensando que podría haber tomado algo que no reaccionó bien con el agua caliente".

En el caso de la realización del informe toxicológico para despejar dichas dudas sobre su posible consumo y si tuvo que ver con la causa de su muerte, los resultados podrían tardar meses en aparecer.