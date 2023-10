Las dolorosas reacciones de las estrellas tras la muerte de Matthew Perry: "El mundo te echará de menos"

Matthew Perry fue uno de los actores más queridos por toda una generación que se rio durante incontables horas con él en Friends. Buena parte de los fans de la serie tenían a Chandler Bing como su personaje favorito y siempre era con el que todos se identificaban.

Su fallecimiento ha impactado no solo a sus millones de seguidores, sino también a numerosas estrellas y compañeros de Perry, demostrando su popularidad tanto dentro como fuera de la televisión.

Sin salir de Friends, Maggie Wheeler, la que fuera su novia recurrente en la ficción antes de salir con Monica (Courteney Cox), Janice, ha publicado un desgarrador mensaje en sus redes sociales con un entrañable fotograma de ellos: "Qué pérdida. El mundo te echará de menos, Mathew Perry. La alegría que brindaste a tantas personas en tu corta vida seguirá viva. Me siento muy afortunada por cada momento creativo que compartimos".

Del mismo modo, su gran amiga Selma Blair se ha despedido del que fue su "novio más antiguo": "Todos amábamos a Matthew Perry, y yo especialmente. Cada día. Lo amaba incondicionalmente. Y él a mí. Y estoy rota. Con el corazón roto. Dulces sueños Matty. Dulces sueños."

Otros como Alyssa Milano decía que "Matty siempre fue la persona más divertida. Y el MÁS AMABLE. Él fue amable. Matty, ¿recuerdas cuando íbamos a jugar bingo a esa iglesia en el valle? Me hiciste reír con tanta fuerza que me dolió. Lloré de risa. Me hiciste llorar y reír. Mi más sentido pésame a todos los que lo amaron".

Al igual que Rumer Willis, quien le conoció siendo una niña mientras Bruce Willis y él rodaban Falsas apariencias: "Me entristece mucho saber del fallecimiento de Matthew Perry. Cuando era niña y estaba en el set mientras él y mi padre rodaban Falsas apariencias, él fue muy amable, divertido y dulce con mis hermanas y conmigo, y su comedia física y esa película todavía me hacen reír mucho. Sé que tuvo muchos desafíos en su vida y trajo mucha alegría a la gente. Espero que pueda descansar en paz".

Por su parte, Shannen Doherty, Adele, Mira Sorvino, Octavia Spencer o Viola Davis también le homenajearon con distintas muestras de cariño y experiencias personales.

En el apartado político, su amigo de la infancia, el primer ministro canadiense Justin Trudeau, con quien compartió escuela en Canadá, no dudó en recordarle con este lacrimógeno post: "El fallecimiento de Matthew Perry es impactante y triste. Nunca olvidaré los juegos escolares a los que solíamos jugar y sé que la gente de todo el mundo nunca olvidará la alegría que él les brindó. Gracias por todas las risas, Matthew. Fuiste amado y te extrañaremos".

Mathhew Perry falleció a los 54 años en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles tras una mañana de actividad física y sin aparentes signos de violencia ni de consumo de drogas.

Hace un año, Perry publicó sus memorias, tituladas Amigos, amantes y aquello tan terrible. En sus páginas reveló impactantes testimonios de sus adicciones a las drogas y al alcohol, el precio de la fama y la relación con sus compañeros de reparto y más estrellas de Hollywood.