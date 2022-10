Matthew Perry ('Friends') superó su adición a las drogas por una colostomía: "Fue infernal"

Con motivo de la publicación de sus memorias personales, Matthew Perry está entrando en detalles sobre algunos de los episodios más problemáticos de su vida. Como puedes ver en el vídeo de arriba, uno de ellos fue la operación por la que pasó en 2018, a sus 49 años, que le dejó "con un 2% de posibilidades de vivir".

El motivo de ello, un consumo desmesurado de opiáceos que el propio actor reconoce en su última entrevista a 'People'. En ella, habla sobre lo complicado de aquella operación: "Me desperté y me di cuenta de que tenía una colostomía en el abdomen. Me dijeron que todo era muy desastroso por ahí abajo y que no podían hacerme una operación quirúrgica, pero que en un año podría revertirlo".

"Fue un infierno, porque esa bolsa se rompía todo el rato", ha dicho Perry sobre la colostomía, una abertura en el abdomen que permite derivar el tránsito intestinal hacia el exterior. Esa experiencia, cuenta Perry, le llevó a rechazar de lleno cualquier recaída en los opiáceos.

"En aquel momento se abrió una ventana, yo trepé a través de ella, y conseguí rechazar la oxycodona", ha explicado el actor sobre aquella experiencia reveladora. No fue la única para él. Previamente, reconoce también un episodio parecido, cuando consiguió superar su alcoholismo, pero en aquel caso lo atribuye a Dios: "Era un objeto amarillo y brillante que de repente lo abarcaba todo. No podía ver nada más en la cocina. Pero me sentí querido y comprendido en la compañía de Dios, o de lo que fuera aquello".

Se siente afortunado también por haber sobrevivido a aquella intervención quirúrgica que, como explica, no suele acabar con tanto éxito: "Todos los doctores me dijeron que nadie pasa esa operación. Mi gran pregunta es ¿Por qué yo sí? Tiene que haber alguna razón". Sobre estos momentos, y muchos más a lo largo de su vida, habla en su libro 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing'.

