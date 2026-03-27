¿Por qué se estrelló el avión de JFK Jr.? Esto es lo que salió mal en el vuelo: "Se vio superado por la situación"

El accidente en el que murieron John F. Kennedy Jr., Carolyn Bessette y Lauren Bessette, en 1999 vuelve a estar en el foco tras el impacto de la serie Love Story. Y aunque durante años han circulado teorías de todo tipo (incluso que fue un montaje para fingir su muerte), los expertos coinciden en una idea clave: no hubo conspiración, sino una suma de errores en una noche especialmente complicada.

Aquella noche del 16 de julio, Kennedy pilotaba su avioneta Piper Saratoga rumbo a Martha’s Vineyard en un trayecto que, sobre el papel, era relativamente sencillo. Sin embargo, las condiciones reales eran muy distintas. La visibilidad era extremadamente baja debido a la oscuridad sobre el océano y a la neblina, lo que hacía que el vuelo dependiera prácticamente por completo de los instrumentos de mano, como por ejemplo: brújula o barómetro: "Era una noche oscura, la luna no brillaba mucho, había neblina. Probablemente se vio superado por la situación".

John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette | Gtres

Ahí es donde empiezan los problemas. Kennedy no tenía la certificación necesaria para volar únicamente con instrumentos y, además, contaba con una experiencia limitada en vuelos nocturnos. Aunque había acumulado horas de vuelo, los especialistas han señalado que no eran suficientes para enfrentarse con seguridad a una situación así. De hecho, uno de los investigadores llegó a afirmar que probablemente estaba "fuera de su zona de control" en ese momento.

A eso se suma una decisión clave: volar sin instructor. Kennedy tenía la posibilidad de hacerlo acompañado, pero decidió realizar el trayecto por su cuenta. Esa elección, en un contexto ya complicado, terminó siendo determinante.

JFK Jr. y Carolyn Bessette | Cordon Press

El momento crítico llegó en los últimos minutos del vuelo. Todo apunta a que sufrió lo que se conoce como desorientación espacial, un fenómeno en el que el piloto pierde la percepción real de la posición del avión. En la oscuridad total, sin referencias visuales claras, el cuerpo puede engañar al cerebro, haciendo creer que el avión está nivelado cuando en realidad está descendiendo o girando.

Los expertos creen que el avión entró en una espiral descendente de la que Kennedy no pudo salir. Este tipo de situaciones puede desarrollarse en cuestión de segundos, y cuando el piloto se da cuenta, a menudo ya es demasiado tarde para corregir el rumbo.

JFK Jr. y Carolyn Bessette | Cordon Press

La investigación oficial fue clara: no hubo fallo mecánico ni intervención externa. Fue una combinación de factores humanos y ambientales lo que provocó la tragedia. Aun así, el caso sigue generando fascinación, en parte por el peso simbólico de la familia Kennedy y por la forma repentina en la que terminó la vida de quien muchos consideraban el "príncipe de América".

Más de 25 años después, la historia sigue conmocionando, pero también deja una conclusión incómoda: incluso alguien con experiencia puede verse superado en cuestión de minutos cuando las condiciones se vuelven en su contra.