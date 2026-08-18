Así cobran vida los dragones de La Casa del Dragón: los secretos detrás de las escenas más espectaculares de la temporada 3

Los dragones son indiscutiblemente unas de las grandes estrellas de La Casa del Dragón. La tercera temporada ha vuelto a poner a estas criaturas en el centro de la acción y ahora un nuevo vídeo detrás de las cámaras permite descubrir cuánto trabajo hay detrás de lo que finalmente vemos en pantalla.

El nuevo featurette de la serie muestra parte del proceso utilizado para diseñar a los diferentes dragones y, especialmente, cómo el equipo consigue construir las secuencias en las que sus jinetes vuelan sobre Poniente.

Porque, aunque el resultado final dependa en buena medida de los efectos visuales, las escenas tienen que planificarse previamente para conseguir que los movimientos de actores, cámaras y criaturas digitales funcionen como uno solo.

El vídeo permite ver precisamente esa transformación: desde el trabajo realizado durante la producción hasta el resultado definitivo que termina apareciendo en pantalla. Una comparación que deja al descubierto todo aquello que desaparece cuando los efectos visuales convierten el material del rodaje en una escena protagonizada por gigantescos dragones.

Dreamfire en La Casa del Dragón | Max

El diseño de las criaturas también es una parte fundamental del proceso. La Casa del Dragón cuenta con numerosos dragones y la serie ha buscado que cada uno tenga una apariencia reconocible y una personalidad visual propia, algo especialmente importante conforme la Danza de los Dragones ha ido aumentando el número de bestias y jinetes implicados en la guerra.

La tercera temporada ha multiplicado precisamente la importancia de estas criaturas después de que Rhaenyra consiguiera nuevos jinetes para Vermithor, Silverwing y Seasmoke. Con los dos bandos enfrentados y cada vez más dragones entrando directamente en combate, las secuencias aéreas se han convertido en una pieza fundamental de la serie.

Dragones en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

El nuevo vistazo detrás de las cámaras permite comprobar que hacer volar a los Targaryen no es tan sencillo como añadir posteriormente un dragón por ordenador. Cada secuencia requiere una planificación previa para conseguir que, cuando todos los elementos se unen, el espectador pueda creer que los actores están realmente cabalgando sobre algunas de las criaturas más poderosas de Poniente.

Una maquinaria técnica que permanece prácticamente invisible en el resultado final, pero que ahora La Casa del Dragón ha dejado al descubierto.