Antena 3 vuelve a demostrar que su liderazgo va más allá de la audiencia. La cadena líder de audiencia de las últimas cinco temporadas se mantiene como el mayor referente de imagen y calidad de la televisión española, según la nueva edición del Estudio de Imagen de TV de Personality Media, realizado en mayo de 2026 sobre una muestra de 19.574 personas mayores de 16 años.

Los resultados vuelven a situar a la cadena de Atresmedia en las primeras posiciones en los principales atributos que construyen la imagen de una cadena. Así, Antena 3 vuelve a encabezar 10 de las 11 variables de imagen analizadas: Entretenida (25%), Programación variada (25%), Buenos presentadores (27%), Gusta a todo tipo de públicos (26%), Mayor calidad (26%), Mejores programas informativos (27%), Informativos de mayor credibilidad (24%), Me identifico con su programación (21%), Innovadora (20%) y Cadena preferida (16%).

laSexta mantiene también un posicionamiento diferencial entre las cadenas privadas, situándose como la segunda cadena privada en buena parte de los atributos analizados y destacando especialmente en Mayor calidad (10%), Informativos de mayor credibilidad (11%), Mejores programas informativos (12%), Programación variada (12%), Innovadora (13%) o Buenos presentadores (13%).

Atresmedia vuelve a posicionarse como el grupo líder en calidad, frente a su competidor, cuyas dos principales cadenas ocupan las últimas posiciones del ranking en prácticamente todas las categorías.

Los programas de Atresmedia, referentes de calidad

La fortaleza de Atresmedia se traslada también a sus contenidos. El Estudio de Imagen de Personality Media analiza los principales espacios emitidos en Day Time y Prime Time de las cadenas generalistas y vuelve a colocar a los programas del Grupo entre los mejor valorados por su calidad. La muestra se divide entre 9.770 personas que valoran programas de Day Time y 9.804 que lo hacen sobre espacios de Prime Time.

En Day Time, Pasapalabra vuelve a ocupar la primera posición entre los programas considerados de mayor calidad, con un 40%, seguido de Cocina abierta de Karlos Arguiñano (36%) y Antena 3 Noticias (34%). De esta forma, Antena 3 ocupa el podio de los contenidos de Day Time mejor valorados por los espectadores.

A ellos se suma laSexta Noticias (23%), que se sitúa también entre los espacios destacados por su calidad, reforzando el peso de la oferta informativa de Atresmedia dentro de la televisión.

El Hormiguero, de nuevo el programa mejor valorado del Prime Time

En Prime Time, El Hormiguero vuelve a situarse en la primera posición del ranking de programas de mayor calidad, con un 28%, por delante de La revuelta (27%).

El liderazgo de Atresmedia en esta clasificación se extiende además a otros géneros y formatos. Equipo de investigación ocupa la tercera posición del ranking, mientras que Lo de Évole, Tu cara me suena, El Intermedio y El peliculón se encuentran también entre los 10 programas de Prime Time destacados por los espectadores por su calidad.

Estos resultados muestran la capacidad de Atresmedia para situar entre los contenidos mejor valorados propuestas muy diferentes, desde el entretenimiento y los grandes formatos hasta la información, la actualidad y el periodismo de investigación.

Antena 3 Noticias, referente en credibilidad y calidad informativa

El estudio vuelve a reflejar la fortaleza de Antena 3 Noticias como marca informativa. Frente a los principales informativos de las cadenas generalistas, obtiene los mejores resultados en atributos fundamentales como mayor credibilidad, calidad, buenos presentadores, contenido innovador, atractivo visual, identificación con su contenido, modernidad y responsabilidad social.

Antena 3 Noticias alcanza un 24% en credibilidad, un 26% en calidad y un 28% en buenos presentadores, situándose por delante del resto de ofertas analizadas en estos atributos. También encabeza la valoración en contenido innovador (21%), atractivo visual (27%), identificación (21%) y modernidad (22%).

La fortaleza informativa de Atresmedia se completa con laSexta Noticias, que mantiene igualmente un posicionamiento reconocido dentro de la oferta informativa de la televisión.

El estudio analiza también la imagen de los principales programas de actualidad matinal y sitúa a Espejo Público como el espacio con los valores más altos en todos los atributos analizados en primera elección (excepto en sensacionalista). El programa destaca en aspectos como rigor informativo, colaboradores, presentadores, credibilidad, entretenimiento, calidad, respeto, innovación e identificación con sus contenidos.

A su lado, Al rojo vivo vuelve a mostrar la fortaleza de la oferta de actualidad de laSexta, situándose como otra de las principales referencias dentro de los programas analizados.

Acerca de Personality Media

Personality Media asesora a Agencias de Publicidad, Agencias de Medios, anunciantes, a productoras e incluso a los propios personalities sobre la imagen y relevancia de las cadenas de televisión en España, así como su programación y profesionales. Desde el año 2005, cada seis meses, realiza un estudio de mercado en el que pregunta a más de 40.000 panelistas mayores de 19 años por el conocimiento y valores que les transmiten las personalidades conocidas por el gran público. Y, hoy en día, ya son más de 3.800 personalities los analizados.

Para el presente análisis de cadenas de televisión se ha utilizado una muestra de 19.574 personas mayores de 16 años, de ámbito nacional. El trabajo de campo se realizó en mayo de 2026 mediante metodología cuantitativa a través de entrevistas CAWI (Computer Assisted Web Interview).