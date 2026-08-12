¿De verdad tiene 130 años Alys Rivers? Su trágica historia en La Casa del Dragón

Alys Rivers ha sido uno de los grandes misterios de La Casa del Dragón desde su aparición en Harrenhal. Sus visiones, su aspecto inmutable y su capacidad para manipular a Daemon y Aemond apuntaban a que no era una mujer corriente, pero el final de la tercera temporada ha revelado que es mucho más antigua de lo que parecía.

¡Atención! A partir de aquí hay spoilers del último episodio de la tercera temporada de La Casa del Dragón.

Alys tiene, como mínimo, alrededor de 130 años. La revelación se produce cuando cuenta que ya vivía en Harrenhal durante la conquista de Poniente, más de un siglo antes de la Danza de los Dragones.

La misteriosa mujer era la esposa de Harren Hoare, más conocido como Harren el Negro, el último rey de las Islas y los Ríos y el hombre que mandó construir Harrenhal. Su reinado terminó cuando se negó a rendirse ante Aegon el Conquistador.

Gayle Rankin como Alys Rivers, la bruja de Harrenhal, en La Casa del Dragón | Max

Aegon utilizó a Balerion, el Terror Negro, para incendiar la fortaleza y acabar con Harren y sus herederos. Sin embargo, uno de sus hijos sobrevivió inicialmente al fuego del dragón, aunque sufrió quemaduras terribles.

“Cuando el dragón Balerion quemó este lugar, fue para terminar con el linaje de lord Harren. Pero su linaje no terminó tan fácilmente. Un niño sobrevivió. Terriblemente quemado, pero vivo”, explica Alys sin reconocer inmediatamente que está hablando de su propio hijo.

Desesperada por salvarlo, llamó a maestres de todos los Siete Reinos. Al comprobar que ninguno podía curarlo, recurrió a conjuros anteriores a la propia conquista y contactó con criaturas que habitaban en los bosques.

Gayle Rankin como Alys Rivers en La casa del dragón | Hbo

Nada pudo revertir las heridas provocadas por el fuego de Balerion y el niño terminó muriendo. Alys trató entonces de acompañarlo en la muerte, pero descubrió que la magia a la que había recurrido la había condenado a seguir viviendo.

Su maldición la mantiene ligada a Harrenhal y la obliga a contemplar cómo distintos señores ocupan una fortaleza levantada por su marido y destruida con su familia dentro. Por tanto, Alys no solo tiene unos 130 años: ya era una mujer adulta y madre cuando se produjo la conquista, así que su edad real debe ser considerablemente mayor.

Gayle Rankin como Alys Rivers en La casa del dragón | Hbo

Esta historia supone un cambio importante respecto a Fuego y Sangre. En el libro, Alys es presentada como una posible bastarda de la Casa Strong y se afirma que tiene al menos 40 años, aunque aparenta ser mucho más joven. También circulan rumores de que utiliza magia para conservar su aspecto, pero su verdadera edad nunca queda confirmada.

La serie ha despejado parte del misterio y ha convertido a Alys en una mujer inmortal marcada por la muerte de su hijo. Su acercamiento a Aemond tampoco parece casual: él monta a Vhagar, el único dragón vivo que participó junto a Balerion en la conquista que destruyó su familia.