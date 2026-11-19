Florence Pugh ha salido al paso de la oleada de especulaciones en redes sociales sobre su aspecto físico tras su aparición en los Governors Awards de la Academia.

La actriz británica, de 30 años, publicaba un extenso comunicado en su cuenta de Instagram en el que negaba tajantemente haberse sometido a operaciones estéticas o haber recurrido a fármacos para adelgazar, atribuyendo su transformación a un cambio de hábitos tras cumplir 30 años en febrero y empezar a entrenar fuerza en el gimnasio.

El debate comenzó a raíz de un vídeo publicado en Instagram por la revista Evie Magazine, en el que se comparaba una imagen de Pugh en la alfombra roja de los Oscar de 2024 con su aparición del domingo en los Governors Awards.

En el clip, la reportera comentaba que la mandíbula de la intérprete parecía "más definida" que hace dos años y afirmaba: "¿Es este un espacio seguro? Porque la gente dice que Florence Pugh ha sido víctima de la guerra de Hollywood contra los rostros redondos. Y no me malinterpretéis, Florence Pugh sigue siendo hermosa, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que Hollywood parece tener cierta aversión a los rasgos más suaves. Lo que se busca actualmente en la industria del entretenimiento y en la industria del modelaje es ese aspecto esculpido y definido. Mucha gente está señalando que Florence solía tener unas mejillas bonitas y rellenas que hacían que su rostro fuera muy reconocible. Ahora que su mandíbula está más definida, su barbilla más puntiaguda y sus facciones más afiladas, es comprensible que la gente se pregunte si se ha sometido a algún retoque estético".

Ante estas insinuaciones, Florence Pugh reaccionó inicialmente en la propia sección de comentarios del vídeo de Evie Magazine: "Chicos. He cumplido 30 años. Soy una mujer. Los cuerpos y las caras cambian. No es para tanto; el hecho de que la gente ni siquiera sepa distinguir entre lo que es envejecer y lo que es cirugía es preocupante. Por desgracia, la grasa de bebé no dura para siempre", escribió la actriz.

Un día después, Pugh ha decidido zanjar definitivamente la polémica mediante un comunicado en su perfil de Instagram: "Allá vamos... Resulta muy estresante despertarte y que miles de personas hablen de ti y de tu cuerpo de maneras que ni siquiera puedes comprender. Soy consciente de que la cultura actual en las redes sociales está muy interesada en hablar sobre las cirugías estéticas y los cambios corporales de las personas; es evidente que forma parte de nuestra época actual, que existe este frenesí de gente que intenta discernir qué es verdad y qué es mentira".

"Me desperté por la mañana y muchos de vosotros estabais hablando de mi cara y mi cuerpo de una manera muy perturbadora. Lo he visto en las redes ¿Qué había estado tomando Ozempic? ¿Me enteré de que me habían hecho una blefaroplastia superior? ¿Blefaroplastia inferior? ¿Relleno? ¿Liposucción facial? ¿Eliminación de grasa bucal? ¿Cirugía de mentón? ¿Cirugía de nariz? ¡¿Qué coño pasa, tíos?! ¡Ni siquiera sabía que una sola persona PODÍA hacer todas estas cosas de la noche a la mañana si quisiera! Sí, estoy perturbada. Por las mujeres que ahora piensan que soy alguien que no soy. Por que mi cuerpo sea diseccionado y señalado de nuevo", explicaba en su Instagram.

La protagonista de Mujercitas continuaba denunciando en su publicación la presión estética que ha soportado desde los inicios de su carrera y desmintió uno por uno todos los retoques atribuidos: "He dedicado toda mi carrera a esto. Defiendo y protejo los cuerpos que crecen como crecen. Sufrí acoso por mi peso en este negocio desde que empecé, y siempre me ha encantado poder mandar a la mierda a alguien que se comporta de forma inapropiada con mi peso, y no voy a cambiar eso ahora solo porque vosotros lo digáis. Creo que es importante recordar que seguís criticando mi cuerpo y que eso era lo primero que queríais hacer. Nunca he estado bajo los efectos del Ozempic. Jamás me he sometido a ninguna cirugía facial. Y jamás digáis que esta no es mi nariz, siempre he tenido esa hermosa nariz arqueada. ¡Incluso de bebé!", sentenciaba la actriz.

Acto seguido, Pugh explicó en el mismo mensaje cuál es el verdadero motivo de su cambio físico: "Esta es la verdad, cumplí 30 años y mi propósito de Año Nuevo fue cambiar mi relación con el alcohol y ser capaz de hacer al menos una dominada en el gimnasio. Es gracioso ver cómo todos usáis imágenes de referencia de épocas en las que era realmente infeliz mentalmente y maltrataba mi cuerpo y las ponéis junto a la imagen de los Governors Awards de la otra noche, donde aparezco feliz y respetando verdaderamente mi cuerpo."

Continuaba: "Por primera vez en toda mi carrera, he tenido la oportunidad de descansar, dormir, levantarme, hacer ejercicio y comer de forma regular y saludable. He querido mover mi cuerpo y no darlo por sentado. ¿Adivinad cuánto peso he perdido en todo esto? 1 kilo. Porque lo más importante para mí y para mi entrenador es el músculo. Creo que es lo más importante que una mujer puede hacer: desarrollar músculo y ser fuerte. Ahora puedo hacer 6 dominadas y levantar 110 kg. Lo cual, estoy segura, para muchos de vosotros no es mucho... ¡¿pero para mí?! Lo es todo. Me he esforzado muchísimo para limpiar mi mente y mi cuerpo porque no quiero darle cabida a la negatividad".

En el tramo final de su comunicado, explicaba: "Me estoy cuidando, y también quiero señalar que, a lo largo de los años, al estar en el ojo público, he recibido comentarios o mensajes a diario sobre que parezco un cerdo, que estoy gorda y debería salir a correr, que no debería estar orgullosa de mi cuerpo, que DEBERÍA usar Ozempic, que no debería mostrar mi abdomen porque no debería estar orgullosa de él. (El tamaño de mis muslos incluso apareció en una crítica de cine después de que interpreté a Saraya, la luchadora de la WWE, lo cual siempre será alucinante). Siempre he sido consciente de que ver que una mujer segura de sí misma se sienta bien consigo misma resulta ofensivo para mucha gente, y durante mucho tiempo simplemente acepté que recibiría comentarios de ese tipo. ¿Pero ahora esto...?"

"Os pido a todos que seamos conscientes. Todos somos personas reales, viviendo vidas reales. A principios de este año demandé a algunas publicaciones porque habían comprado imágenes generadas por IA de mí recibiendo inyecciones en la cara y las publicaron como imágenes reales. Estaba jodidamente horrorizada. En el artículo se afirma que yo les decía a mis fans y seguidores en mi cuenta de Instagram que se pusieran bótox y rellenos de labios. Mintieron para vender su historia. Pero eso me perjudicó. No manchéis mi reputación de esa manera".

"Quiero que todos sepáis que entiendo que estamos en una época distorsionada de la historia de la imagen, con estándares de belleza que cambian y cada vez son más difíciles de seguir. Pero, por favor, sed amables con vosotros mismos y con los demás cuando critiquéis la apariencia física de las personas. Aprovechemos este momento para la autorreflexión. Si eres de esas personas que tienen el instinto de desmembrar cuerpos, creo que deberíamos empezar por preguntarnos ¿por qué? ¿Y qué se obtiene de él? Y está bien admitir que proviene de algo más profundo. No estoy enfadada con vosotros, estoy enfadada con la situación que se proyecta sobre nosotros. Parece inevitable, pero cambiar esta situación, ante la opinión pública, depende tanto de uno uno mismo como de todos", finalizaba.

No es la primera vez que Florence Pugh reflexiona sobre la obsesión de la industria con el físico. En declaraciones previas a la revista ELLE, la intérprete ya habló sobre los comentarios constantes acerca de si alguien ha ganado o perdido demasiado peso o se ha sometido a un procedimiento estético: "Se analiza con lupa cómo nos vemos, cómo nos vestimos y cómo envejecemos. Y luego, cuando hacemos esas cosas, dicen: 'Oh, Dios mío, se ve así, o ha hecho demasiado de eso, o ha subido de peso, o ha perdido demasiado peso'. Nunca se logra encontrar el equilibrio perfecto".

Asimismo, en una entrevista concedida en 2022 a The Telegraph, recordó las exigencias estéticas que sufrió al principio de su carrera: "Todas las cosas que estaban tratando de cambiar de mí, ya fuera mi peso, mi aspecto, la forma de mi cara, la forma de mis cejas... eso no era para nada lo que quería hacer, ni la industria en la que quería trabajar. Pensaba que la industria del cine sería como [mi experiencia haciendo] The Falling, pero en realidad, así era como lucía la élite, y sentí que había cometido un error garrafal".

Más allá de esta polémica, Pugh atraviesa un momento profesional de máxima actividad. Tras protagonizar y ejercer como productora ejecutiva en la aclamada adaptación de Netflix de Al este del Edén de John Steinbeck, se prepara para encadenar las giras promocionales de Dune 3 y Avengers: Doomsday.