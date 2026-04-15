La película de Juego de tronos ya tiene nombre oficial, y confirma que adaptará un periodo muy esperado por los fans

Warner Bros. Discovery ha cerrado su presentación en la CinemaCon con una sorpresa. Entre numerosos anuncios, la compañía ha revelado que el universo de Juego de tronos va a dar el salto al cine con su primera película, un proyecto que además llegará cargado de dragones.

El anuncio ha llegado en la recta final del evento, dentro de un vídeo que ha adelantado los grandes estrenos previstos para 2027 y más allá. Ha sido entonces cuando se ha podido ver el título Game of Thrones: Aegon's Conquest, confirmando no solo que la franquicia sigue expandiéndose, sino que también va a explorar por primera vez la gran pantalla con una historia precuela.

Esta nueva producción se sitúa antes de los acontecimientos de La casa del dragón. Durante meses ha habido dudas sobre si este proyecto se estaba desarrollando como serie o como película, pero finalmente se ha confirmado que será un largometraje. Si se mantiene la previsión de estreno en 2027, no debería tardarse demasiado en conocer detalles como el reparto o si la historia se dividirá en varias entregas.

Aegon’s Conquest (La conquista de Aegon) cuenta cómo los Targaryen han logrado conquistar Poniente, en muchos casos mediante métodos brutales. En el centro de la historia está Aegon Targaryen, que junto a sus hermanas y esposas Rhaenys y Visenya, y con la ayuda de sus poderosos dragones Meraxes, Vhagar y Balerion, ha conseguido imponerse sobre prácticamente todo el continente.

La hazaña de Aegon ha sido histórica: logró unificar seis de los siete reinos en apenas dos años. Solo Dorne resistió su dominio, aunque eso no impediera que fuese coronado como el primer Rey de los Ándalos y los Primeros Hombres. Por la magnitud del relato, no sería extraño que Warner optase por dividir la historia en varias películas, incluso una trilogía, aunque por ahora no hay confirmación oficial al respecto.

Mientras tanto, la franquicia televisiva sigue creciendo. Actualmente hay dos series en desarrollo activo: la tercera temporada de La casa del dragón y la segunda de El caballero de los siete reinos. Si este nuevo proyecto funciona, el universo podría llegar a contar con tres spin-offs activos al mismo tiempo, algo poco habitual incluso para una saga de este tamaño.

Game of Thrones: Aegon's Conquest contará con guion de Beau Willimon, que ya ha sido showrunner de House of Cards y ha trabajado como guionista en Andor.