Jennifer Lawrence ha demostrado que incluso la protagonista original de Los Juegos del Hambre necesita repasar de vez en cuando los símbolos de Panem.

En una publicación en Instagram Stories, la actriz reveló que tuvo que buscar en Google cómo hacer el emblemático saludo de tres dedos de Katniss Everdeen tras darse cuenta de que había perdido práctica con el gesto, que simboliza respeto y rebeldía en las películas de la franquicia.

Durante el vídeo, mientras se arreglaba, Lawrence explica cómo surgió el despiste tras haber sido fotografiada realizando el gesto en un paseo por Nueva York el pasado martes 3 de noviembre: "Me fotografiaron haciendo esto para las elecciones de mitad de mandato. Y luego pensé: 'No recuerdo cómo se hace el saludo'. Ha pasado tanto tiempo. Estoy oxidada".

Lejos de fiarse únicamente de su memoria, la actriz decidió recurrir a internet para comprobar cómo se hacía correctamente el movimiento: "Así que levanté la vista, busqué en Google 'saludo de Katniss' y luego intenté averiguar en el espejo con qué mano estaba. Y aun así me equivoqué", contaba entre risas.

Lawrence detallaba además la sorpresa que se llevó al revisar la película y comprobar qué mano empleaban los demás personajes: "Por ejemplo, cuando vi la película, me fijé en la gente y todos levantaban la mano izquierda. Y pensé: '¡Dios mío!'".

Pese a tratar de corregir el detalle, aseguró que el resultado no fue el esperado: "Una cosa sería si no lo consiguiera, si solo hiciera 'do do do do'", dijo tarareando la melodía de Los Juegos del Hambre, para rematar diciendo que "lo intenté de verdad y aun así me equivoqué".

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha es sexta entrega de la saga basada en la novela homónima publicada por Suzanne Collins en 2025.

La precuela transcurre 24 años antes de los hechos de la primera película y sigue a un joven Haymitch Abernathy (interpretado por Joseph Zada) durante el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, en un reparto que cuenta con nombres como Mckenna Grace, Whitney Peak, Ben Wang, Maya Hawke, Elle Fanning, Ralph Fiennes, Glenn Close, Jesse Plemons y Kieran Culkin.

Aunque la trama principal gira en torno a una nueva generación de tributos, Lawrence, Josh Hutcherson (34 años) y Woody Harrelson (65) regresan como Katniss Everdeen, Peeta Mellark y Haymitch Abernathy en un cameo, volviendo a coincidir en la alfombra roja del estreno en Nueva York en el Lincoln Center.