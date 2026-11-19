Los Javis han regresado a España después de más de un mes en Estados Unidos donde han estado promocionando La bola negra en Hollywood, donde está siendo toda una sensación, al igual que en nuestro país donde ya es la película más vista en los cines del año.

Ya en Madrid, Javier Calvo y Javier Ambrossi han asistido a los premios GQ Men Of The Year 2026 donde premiaban como Hombre del Año a Guitarricadelafuente, uno de los protagonistas de La bola negra.

Una vez en la alfombra roja del evento los directores hablaron entusiasmados con los reporteros derrochando la simpatía y amabilidad que les caracteriza. El vídeo completo lo puedes ver arriba de la noticia.

"¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Hablar en español!", decía Javier Calvo. Para después comentar lo emocionados que están pero lo cansado que está siendo toda la promoción internacional de la película: "Estamos un poco cansados. Es mucho cansancio porque, claro, son muchos lugares, muchos aviones, también estar todo el rato hablando en inglés es cansado, no estamos acostumbrados a eso. Entonces, es cansado, pero es que es muy bonito, es que igual solo vivimos esto una vez en la vida, ¿sabes? Es que es un sueño hacer esto, ¿sabes?"

Ambrossi continúa diciendo: "Estamos trabajando por el cine español y para el cine español. Para la cultura de nuestro país, que ojalá La Bola Negra pueda tener un Oscar que no se tiene hace más de 20 años que no se tiene".

Además, también quisieron dar las gracias a los espectadores por la acogida que ha tenido su película: "Muchísimas gracias a toda la gente que ha ido al cine. Por favor, casi 6 millones de personas han ido al cine".

"Es impresionante, pero quiero agradecer a todo el mundo, a toda la gente que ha ido al cine, que ha repetido, que sigan yendo, que de verdad nos hace súper felices".